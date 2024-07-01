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تكنولوجيا وعلوم
"نسخ رقمية" من صناع المحتوى.. اختبار مثير من إنستغرام!
Lebanon 24
01-07-2024
|
08:53
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تختبر منصة إنستغرام، ميزة جديدة موجهة لصناع المحتوى، تتمثل في إمكانية إنشاء نسخ رقمية منهم، ليعتمدوا عليها للتفاعل مع الجمهور في الرسائل النصية، مما سيخلق تواصلاً مستمراً يعزز من العلاقة بين المؤثرين، وجمهورهم.
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وقال مارك زوكربيرغ مؤسس شركة "ميتا"، إن الميزة الجديدة ستصل بشكل تجريبي إلى عدد من المبدعين، وصناع المحتوى في الولايات المتحدة، كجزء من حزمة أدوات الشركة الجديدة AI Studio.
وأوضح زوكرربيرغ أن نسخ صناع المحتوى الرقميين، سيتم نشرهم في المحادثات داخل الرسائل الشخصية DMs، مع وضع علامة تبويب على الرسائل المتبادلة، والمُنشأة من جانب النسخ الرقمية، توضح بأن روبوت دردشة هو من يقوم بالرد، وليس صانع المحتوى البشري نفسه.
ومن المرجح أن تسمح تلك الميزة الجديدة للمشاهير، والمؤثرين بالتفاعل، والرد على عدد أكبر من الرسائل، ولكن مع هلاوس الذكاء الاصطناعي المتكررة AI Hallucinations، والتي تتراوح بين تقديم معلومات مغلوطة، وصولاً إلى تقديم ردود مخالفة تتضمن ألفاظاً حادة، ربما تخرج الأمور عن السيطرة، ويؤدي لتقديم تجربة أسوأ مع التراسل الفوري بين الجمهور، وصناع المحتوى.
وأوضح موقع "تك كرانش" أن ميتا ستبدأ تقديم الميزة الجديدة بالتعاون مع 50 مبدعاً فقط، وعدد محدود من مستخدمي إنستغرام، قبل توسيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة ثم إطلاقها بالكامل بحلول آب المقبل.
بدأت شركة "ميتا" اختبار مجموعة كبيرة من المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تطبيقاتها المختلفة، فيسبوك وانستغرام وواتساب وماسنجر.
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