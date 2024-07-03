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تكنولوجيا وعلوم

الأول من نوعه منذ 2013.. تغيير كبير في كاميرا "آيفون 16" فكيف ستصبح؟ (صورة)

Lebanon 24
03-07-2024 | 01:14
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زعمت تقارير أن شركة آبل ستجري تغييرا كبيرا في كاميرا "آيفون 16"، ما يمثل أول عملية "إعادة تصميم"، منذ عام 2013.

وشاركت مجموعة من المسربين صورا للهاتف الذكي المقبل، تظهر نظام كاميرا أكثر أناقة قادر على التقاط "فيديو مكاني" ثلاثي الأبعاد لإعادة تشغيله على نظارة آبل Vision Pro VR. وسيكون التغيير بعيدا كل البعد عن تصميم "آيفون" الحالي، الذي يتميز بتصميم كاميرا قطري عالي الجودة.
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وفي حين أن آبل لم تكشف عن أي تفاصيل حول هاتفها الذكي الجديد، إلا أن التسريبات تكشف عن إعداد واضح لكاميرتين فقط.
 
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ومنذ أشهر، أبلغ المطلعون على الصناعة أن شركة آبل ستقوم بإجراء العديد من التعديلات المهمة على نظام الكاميرا لجهاز "آيفون 16" القادم. وأُبلغ عن زر جديد تماما لتشغيل الكاميرا بشكل أسرع.

وكشف تقرير صادر عن Tom's Guide عن المحاذاة الجديدة التي ستسمح للهاتف بالتقاط لقطات من الكاميرا الرئيسية وفائقة الاتساع في الوقت نفسه.

وستأتي جميع النماذج الجديدة من "آيفون 16" بزاوية كاميرا عريضة للغاية بدقة 48 ميغابكسل، والتي يُقال إنها أفضل لتسجيل الفيديو المكاني.

وأفادت التقارير أيضا أن كاميرات الهاتف الجديد ستأتي مع طلاء عدسة مضاد للتوهج، مُعاد تصميمه. (روسيا اليوم)
 
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