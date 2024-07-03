الأول من نوعه منذ 2013.. تغيير كبير في كاميرا "آيفون 16" فكيف ستصبح؟ (صورة)

زعمت تقارير أن شركة آبل ستجري تغييرا كبيرا في كاميرا "آيفون 16"، ما يمثل أول عملية "إعادة تصميم"، منذ عام 2013.



وشاركت مجموعة من المسربين صورا للهاتف الذكي المقبل، تظهر نظام كاميرا أكثر أناقة قادر على التقاط "فيديو مكاني" ثلاثي الأبعاد لإعادة تشغيله على نظارة آبل Vision Pro VR. وسيكون التغيير بعيدا كل البعد عن تصميم "آيفون" الحالي، الذي يتميز بتصميم كاميرا قطري عالي الجودة.

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وفي حين أن آبل لم تكشف عن أي تفاصيل حول هاتفها الذكي الجديد، إلا أن التسريبات تكشف عن إعداد واضح لكاميرتين فقط.