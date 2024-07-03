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تكنولوجيا وعلوم

دولة تسجل أكبر عددٍ من براءات اختراع الذكاء الإصطناعي في العالم.. من هي؟

Lebanon 24
03-07-2024 | 14:00
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ذكرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت سنوياً، منذ عام 2017، عدداً أكبر من براءات الاختراع، ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مقارنة بباقي دول العالم.
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وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمستخدمين إنتاج نصوص وصور ومحتوى آخر، استناداً إلى بيانات التدريب، ومن بين الأمثلة على ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي.بي.تي" أو "جيميني".
وأضافت المنظمة أن شركات ومعاهد من الصين ، سجلت أكثر من 38 ألف براءة اختراع، في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في السنوات العشر، حتى عام 2023.
وتتخلف الولايات المتحدة كثيراً عن الصين في هذا المجال، حيث سجلت 6300 براءة اختراع، تليها كوريا الجنوبية واليابان والهند. وتحتل المملكة المتحدة المركز الخامس، بـ714 براءة اختراع، تليها ألمانيا بفارق ضئيل بـ708 براءات اختراع، التي سجلت طبقا للمنظمة عدداً من براءات الاختراع يفوق عدد براءات الاختراع، التي سجلتها المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة. (24)
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