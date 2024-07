خطوة جديد من "أمازون".. إكتشفوا ماذا فعلت

Advertisement

وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة إلى العملاء والموظفين، أوضحت الشركة أنها قررت التخلي عن Astro for Business بسبب رغبتها في التركيز على النسخة المنزلية من الروبوت Astro.وأطلقت أمازون النسخة المنزلية من الروبوت في عام 2021، ويوفر الإصدار المنزلي أمان المنزل واكتشاف الحيوانات الأليفة وتسليم الرسائل وصندوق شحن قادر على حمل ما يصل إلى 1.9 كغ والمزيد.وقال متحدث باسم أمازون: "ملتزمون برؤيتنا المتمثلة في جلب حلول الروبوتات الاستهلاكية ذات المستوى العالمي إلى المنزل".وأضاف: "من أجل تسريع تقدمنا وأبحاثنا المستمرة لجعل Astro أفضل روبوت منزلي، اتخذنا قرارًا بتقليص الدعم لروبوت Astro for Business. متحمسون للتجارب المنزلية التي نخترعها لروبوت Astro ونتطلع إلى نشر تفاصيل إضافية في المستقبل".ولن تعمل روبوتات Astro for Business اعتبارًا من تاريخ 25 أيلول، وتوصي الشركة العملاء بإعادة تدوير الروبوتات الأمنية من خلال برنامج أمازون لإعادة التدوير، وهو برنامج يغطي تكلفة الشحن.ولم تحدد الشركة عدد العملاء التجاريين الذين تأثروا بهذا التوقف، مع أنه من الواضح أنه لم يكن هناك عدد كافٍ من العملاء لكي تواصل أمازون الاستثمار في الأجهزة.وكانت روبوت Astro for Business البالغ سعره مقدار 2350 دولاراً مصحوبًا بثلاث خطط اشتراك. ويقدم اشتراك Astro Secure مزايا، مثل طرق البرمجة، وذلك بسعر قدره 60 دولارًا شهريًا.وقدمت أمازون أيضاً اشتراكين اختياريين، مما يسمح للمستخدمين بدفع مقدار 20 دولاراً شهرياً مقابل مزايا، مثل أجهزة إنذار Ring وكاشفات الحركة، و 99 دولارًا شهريًا مقابل الحصول على دعم الوكيل البشري ومراقبة الروبوت.ولن تفرض أمازون من الآن فصاعدًا رسوم اشتراك Astro Secure على الشركات، علماً أنها أعلنت عن رصيد بقيمة قدرها 300 دولار للعملاء المتأثرين يمكن استخدامه لدعم حل بديل لمكان عملك.وبالإضافة إلى ذلك، تعيد الشركة أموال العملاء مقابل أي رسوم Astro Secure غير مستخدمة ومدفوعة سابقًا.