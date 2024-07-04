Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رقم قياسي جديد في سرعة الإنترنت!

Lebanon 24
04-07-2024 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1219122-638557051562986765.jpg
Doc-P-1219122-638557051562986765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت اليابان رقمًا قياسيًا جديدًا في سرعة الإنترنت بلغ 420 مليون ميغابت في الثانية، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا.

وتم تحقيق هذا الإنجاز الرائع من خلال الجهود المشتركة بين جامعة توينتي والمعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات "NICT" والاتصالات، وجامعة طوكيو. 
Advertisement

وباستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية المتطورة، وتحديدًا موجات تيراهيرتز THz، يمثل هذا الإنجاز قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرات نقل البيانات، ويعد بإحداث ثورة في الاتصالات عبر الإنترنت.

ومن خلالها سيتمكن محبو الألعاب الإلكترونية على سبيل المثال من تنزيل ألعابهم المفضلة، مثل "Baldur’s Gate 3" و"Red Dead Redemption 2" ومجموعة "Fallout 4"، في أقل من عُشر ثانية! .

كذلك، تكمن التقنية المبتكرة وراء هذا الإنجاز القياسي في استخدام كابلات الألياف الضوئية القياسية، والتي تعد بمثابة العمود الفقري للإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وتنقل هذه الكابلات المعلومات الرقمية من خلال إشارات الأشعة تحت الحمراء والضوء والأشعة فوق البنفسجية المعدلة.

وأخذ فريق المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات هذا الأساس، ودفعه إلى الحدود المطلقة، مما أدى إلى تعظيم نطاقات الإرسال.

 والنتيجة هي إجمالي عرض النطاق الترددي للإشارة يبلغ 37.6 تيراهيرتز، أي أكثر من 100000 مرة من عرض النطاق الترددي الذي يمكن أن يستوعبه أحدث معيار WiFi 7.
المصدر: إرم نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2024-07-04
09:46 | 2024-07-04
03:26 | 2024-07-04
02:10 | 2024-07-04
01:16 | 2024-07-04
23:00 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24