رقم قياسي جديد في سرعة الإنترنت!

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سجلت اليابان رقمًا قياسيًا جديدًا في سرعة الإنترنت بلغ 420 مليون ميغابت في الثانية، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا.وتم تحقيق هذا الإنجاز الرائع من خلال الجهود المشتركة بين جامعة توينتي والمعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات "NICT" والاتصالات، وجامعة طوكيو.وباستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية المتطورة، وتحديدًا موجات تيراهيرتز THz، يمثل هذا الإنجاز قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرات نقل البيانات، ويعد بإحداث ثورة في الاتصالات عبر الإنترنت.ومن خلالها سيتمكن محبو الألعاب الإلكترونية على سبيل المثال من تنزيل ألعابهم المفضلة، مثل "Baldur’s Gate 3" و"Red Dead Redemption 2" ومجموعة "Fallout 4"، في أقل من عُشر ثانية! .كذلك، تكمن التقنية المبتكرة وراء هذا الإنجاز القياسي في استخدام كابلات الألياف الضوئية القياسية، والتي تعد بمثابة العمود الفقري للإنترنت في جميع أنحاء العالم.وتنقل هذه الكابلات المعلومات الرقمية من خلال إشارات الأشعة تحت الحمراء والضوء والأشعة فوق البنفسجية المعدلة.وأخذ فريق المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات هذا الأساس، ودفعه إلى الحدود المطلقة، مما أدى إلى تعظيم نطاقات الإرسال.والنتيجة هي إجمالي عرض النطاق الترددي للإشارة يبلغ 37.6 تيراهيرتز، أي أكثر من 100000 مرة من عرض النطاق الترددي الذي يمكن أن يستوعبه أحدث معيار WiFi 7.