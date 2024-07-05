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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ قد تتخلى عن إصدار Galaxy S25 Plus

Lebanon 24
05-07-2024 | 09:32
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كشف تقرير جديد عن احتمالية عزوف شركة سامسونغ عن تقديم إصدار Galaxy S25 Plus من عائلة هواتفها القادمة Galaxy S25، إذ من المتوقع أن تكتفي الشركة الكورية بتقديم إصدارين فقط: "غلاكسي S25، وغلاكسي S25 ألترا".
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وبحسب تقرير نشره موقع Android Headlines، فقد تم العثور على أرقام الطرازات لهاتفي سامسونغ Galaxy S25، وS25 Ultra على الإنترنت، لكن لم يظهر أي شيء عن S25 Plus.

ووجد الموقع في قلب قاعدة الأرقام الكودية التعريفية لإصدارات الهواتف الذكية حول العالم IMEI، أن إصدار SM-S931B/DS هو على الأرجح للنسخة العادية من Galaxy S25، أما S25 Ultra فلديه أربعة إصدارات: SM-S938B للنسخة العالمية، وSM-S938U للولايات المتحدة، وSM-S938N لكوريا الجنوبية، وSM-S9380، ولكن من غير المعروف إذا كان الأخير مرتبطاً بدولة معينة.

وغياب رقم IMEI لـ S25 Plus، جعل الموقع يرجح أن سامسونغ، ربما ستركز على نموذجين فقط للجيل القادم.

أشار التقرير إلى أن إصدارات "بلس" السابقة من هواتف سامسونغ غلاكسي، كافحت لتلبية توقعات المبيعات، فالعملاء لا يفضلونها كثيراً لأنهم يميلون إلى أحد النقيضين: الهاتف الأساسي، أو إصدار الألترا، بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة تاريخ في تبسيط تشكيلاتها، فقد كان هناك أربعة هواتف تصل كل عام، ولكن منذ عام 2021 مع توقف عائلة "النوت" عن الصدور، لم نشهد سوى ثلاثة هواتف.

ورجح التقرير، أن إيقاف طرح إصدار "بلس"، سيدفع مزيداً من المستخدمين نحو شراء الإصدار الأعلى من حيث الإمكانيات، وهو إصدار الألترا.

ولكن موقع GalaxyClub اختلف مع هذه النظرية، إذ يرى أن سامسونغ لن تحيد عن تشكيلتها الثلاثية، وستطلق في الواقع S25 Plus في كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أن رقم الإصدار هو SM-S936 ويشار إليه داخلياً بـF2، في حين أن Galaxy S25 هو F1 وS25 Ultra هو F3.
 
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