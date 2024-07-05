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تكنولوجيا وعلوم

مخصص للألعاب.. Red Magic تطلق حاسوبها المحمول "Titan 16 Pro"

Lebanon 24
05-07-2024 | 16:00
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قدمت Red Magic حاسوبها المحمول للألعاب "Titan 16 Pro".
 
وكما يوحي الاسم، فإنه يحتوي شاشة "Magic Cloud Super Competitive" بقياس قدره 16 بوصة وبدقة قدرها 2560×1600 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10 ومعدل تحديث قدره 240 هرتزًا.
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وتبلغ ذروة السطوع 500 شمعة في المتر المربع، وتدعم شاشة الحاسوب "G-Sync" و "DC dimming"، في حين تغطي 100 في المئة من مساحة ألوان DCI-P3 مع شهادة الضوء الأزرق المنخفض.

ويحتوي الحاسوب المحمول وحدة المعالجة المركزية "Intel Core i9-14900HX" من الجيل الرابع عشر ووحدة معالجة الرسومات "GeForce RTX4060" أو "GeForce RTX4070".

ويمكن تزويد الحاسوب بما يصل إلى 32 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR5 من صنع سامسونغ، وهي قابلة للتوسيع حتى 96 جيغابايت عبر فتحات DDR5 SO-DIMM المزدوجة.

وتتضمن المزايا الجديدة برنامج Player One للتوصيل البيني للشاشة، ودعم الأوضاع اللاسلكية والسلكية لعرض الشاشة، وتبادل الملفات، والمزيد.

ويأتي الحاسوب المحمول مع إصدار Tencent App Store للحاسوب الشخصي للتوافق مع ألعاب أندرويد.

ويبدأ سعر الإصدار "Dark Knight" من 1510 دولارات مع "GeForce RTX4060" وذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيغابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت، في حين تطرح الشركة الإصدار "Glacier Silver" بالمواصفات نفسها وبسعر قدره 1555 دولارًا.

ويأتي إصدار "Glacier Silver" بسعر قدره 1830 دولارًا مع "GeForce RTX4070" وذاكرة وصول عشوائي قدرها 32 جغيجابايت. (البوابة العربية للأخبار التقنية)

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