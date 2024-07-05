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تكنولوجيا وعلوم
مستخدمو أجهزة "أمازون كيندل" يواجهون صعوبة في تنزيل الكتب
Lebanon 24
05-07-2024
|
23:00
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يواجه مستخدمو قارئ الكتب الإلكترونية الشهير كيندل من شركة أمازون صعوبة في تنزيل الكتب الجديدة والمُشتراة على أجهزتهم، وذلك بسبب مشكلات في خدمة تنزيل الكتب.
وأكد مشرفو منتدى الدعم في أمازون ردًا على مستخدمين أبلغوا عن المشكلة أن الشركة على علم بالمشكلة، وأنها "تعمل حاليًا على حلها".
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وقدمت بعض المصادر مقترحات مؤقتة للمستخدمين المتضررين، مثل محاولة إعادة تشغيل الجهاز أو إعادة ضبط المصنّع.
ومع أن هذه الحلول لم تؤدِ إلى حل المشكلة لغالبية المستخدمين، لكنها قد تساعد في بعض الحالات الفردية، وسوف يضطر المستخدمون إلى انتظار حل المشكلة من الشركة نفسها. (البوتبة العربية للأخبار التقنية)
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