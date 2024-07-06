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تكنولوجيا وعلوم
روسيا تؤكد نجاح الاختبارات الفضائية على أول قمر من أقمار Condor-FKA.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
06-07-2024
|
04:00
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أكد مركز Mashinostroyeniye الروسي للصناعات الفضائية أن أول قمر من أقمار Condor-FKA الروسية، اجتاز جميع الاختبارات الفضائية بنجاح.
وحول الموضوع قال المدير العام للمركز، ألكسندر ليونوف:"القمر الأول من أقمار Condor-FKA الروسية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، اجتاز اختبارات الطيران في الفضاء، وأدخل إلى الخدمة رسميا".
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وأشار ليونوف إلى أن الخبراء الروس يحضرون حاليا لعملية إطلاق القمر الثاني من أقمار Condor-FKA من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، ومن المقرر أن يطلق في الربع الثالث من العام الجاري.
وكانت روسيا قد أرسلت أول قمر من أقمار Condor-FKA إلى الفضاء في 27 أيار 2023، وأطلق القمر من مطار فوستوشني الفضائي، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a.
ويتم تطوير أقمار Condor-FKA بواسطة مركز Mashinostroeniye الروسي للصناعات الفضائية، ويبلغ وزن كل قمر منها 1050 كغ، ويمكنه العمل على ارتفاع 500-550 كم عن سطح الأرض، كما يمكنه العمل في وضعيات مختلفة لالتقاط 100 صورة يوميا لسطح الأرض، وتستخدم لاستشعار الأرض عن بعد، ومراقبة الثروة الطبيعية والزراعية، ومراقبة الجليد في المناطق القطبية. (روسيا اليوم)
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