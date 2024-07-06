Moshi.. المنافس الجديد لـ "Chatgpt"

لقد تسبب تأخير "OpenAI" في إطلاق وضع "Voice Mode" المثير للإعجاب في "ChatGPT" في إزعاج العديد من محبي روبوت الدردشة AI.



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تم تصميم "Moshi" لتوفير محادثات واقعية مع المستخدمين من خلال الصوت، مثل "Alexa" أو "Google Assistant" ، ولكنه مدعوم بنماذج اللغة الكبيرة التي تقوم عليها "ChatGPT" ومنافسيها، مثل نموذج "Helium 7B". هذا التأخر دفع بشركة تطوير الذكاء الاصطناعي الفرنسية "Kyutai" بإطلاق مساعد صوتي للذكاء الاصطناعي يُدعى "Moshi".تم تصميم "Moshi" لتوفير محادثات واقعية مع المستخدمين من خلال الصوت، مثل "Alexa" أو "Google Assistant" ، ولكنه مدعوم بنماذج اللغة الكبيرة التي تقوم عليها "ChatGPT" ومنافسيها، مثل نموذج "Helium 7B".

ووفقًا لـ "Kyutai"، يمكن لـ "Moshi" التحدث بلكنات مختلفة ولديه 70 أسلوبًا عاطفيًا وتحدثيًا مختلفًا. يمكن للذكاء الاصطناعي حتى التعامل مع تيارين صوتيين في وقت واحد، مما يسمح لـ "Moshi" بالاستماع والتحدث في وقت واحد. (techradar)