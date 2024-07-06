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تكنولوجيا وعلوم

موظف "من نوع آخر" داخل مصنع "BMW".. إكتشفوا من هو!

Lebanon 24
06-07-2024 | 16:00
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قالت شركة Figure للروبوتات، إنها وقعت اتفاقية تجارية مع شركة BMW لنشر روبوتات شبيهة بالبشر في منشأة إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية، في سبارتانبروغ في ولاية كارولاينا الجنوبية.

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وكان الروبوت Figure 01 ظهر وهو يصنع القهوة، بعد تدريبه بالذكاء الصناعي، وبدعم من شركة OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، يمكن لـ Figure 01 التعلم من خلال مراقبة البشر، مما يسمح لهم بفهم وتنفيذ المهام، وفق موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".
وترقى هذا الروبوت أخيراً ليصبح عاملاً في مصنع سيارات BMW.

استقلالية

وأظهر مقطع الروبوت وهو ينفذ أول وظيفة له من خلال عملية تجميع السيارة، ووفقاً للفيديو، فإن الروبوت الآلي يتمتع بالاستقلالية الكاملة.
والروبوتات متعددة الاستخدامات من Figure قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من وظائف التصنيع، بما في ذلك التعامل مع الصفائح المعدنية، والعمل في ورشة الهياكل، والإشراف على المستودع.
ويبلغ ارتفاع هذا الروبوت الكهربائي بالكامل 1.6 متر، ويزن 132 رطلاً (60 كيلوغراماً)، مع حمولة 44 رطلاً (20 كيلوغراماً)، ويسير لمدة 5 ساعات بشحنة واحدة.
وأعلنت مرسيدس قبل أشهر أنها تستخدم روبوت Apollo من Apptronik لإكمال المهام البسيطة، مثل الجلب والحمل، ما يساعد في تخفيف الحمل عن العاملين من البشر.

نموذج عالمي

وتهدف شركة Figure ومقرها كاليفورنيا، إلى إنشاء نموذج عالمي يمكنه إدارة الروبوتات الشبيهة بالبشر المكونة من مليار وحدة، وتشير الشركة إلى وجود حوالي 10 ملايين وظيفة غير آمنة أو غير مرغوب فيها في الولايات المتحدة وحدها، ووفقاً لها، فإن الشيخوخة السكانية ستؤدي إلى تفاقم تحديات توسيع القوى العاملة، مما يؤدي إلى ركود نمو العرض من العمالة هذا القرن، ويتطلب النمو المستمر زيادة الإنتاجية، ما يستلزم المزيد من الأتمتة.
وتواجه Figure AI منافسة شديدة من Tesla وKepler وUnitree وBoston Dynamics، الذين يطورون أيضاً روبوتات بشرية للأغراض العامة. (24)
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