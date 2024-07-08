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تكنولوجيا وعلوم

نظام تحكم جديد يمنع انزلاق السيارة أثناء الأمطار

Lebanon 24
08-07-2024 | 23:00
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أوردت مجلة السيارات "أوتو جازيته" الألمانية أنه للتغلب على مشكلة انزلاق السيارات على الماء، طورت شركة "زد إف" الألمانية المغذية لصناعة السيارات نظام التحكم "Cubix".

وأوضحت المجلة أنه أثناء قيادة السيارة على الطرق السريعة مع هطول الأمطار بغزارة يتم دفع طبقة مائية بين مداس الإطارات وسطح الطريق، وهو ما يتسبب في أن السيارة "تعوم" على الطريق، حيث لا يتمكن قائد السيارة من توجيه العجلات الأمامية وتفقد العجلات الخلفية الالتصاق بالطريق، وتتطلب مثل هذه المواقف الخطرة سرعة التصرف من قائد السيارة.
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ويقوم نظام التحكم الجديد بربط جميع الأنظمة المساعدة في السيارة ويعتمد على المستشعرات أو الكاميرات أو عيون الرادارات.

غير ان نظام "Cubix" لم يتمكن حتى الآن من رصد المكون الوحيد في السيارة، والذي يلامس سطح الطريق، وفقاً للمجلة الألمانية.

وهنا يتم الاعتماد على التقنية الجديدة، التي طورتها شركة الإطارات جوديير الأميركية والمعروفة باسم نظام "SightLine"، والذي يعتمد على المعلومات المستمدة من مستشعرات الإطارات لقياس مدى تآكل المداس بكل إطار ومقارنة الإطارات بحالة الطريق. وإذا كان الطريق رطبا فقد تكون هناك مياه متجمعة على الطريق، وهو ما يهدد السيارة بحدوث انزلاق على الماء.

وتتعاون الشركتان معا في الوقت الحالي، حيث يقوم نظام "SightLine" الأميركي بنقل نتائج القياس من الإطارات الذكية إلى نظام "Cubix" الألماني، وهو ما يقدم لقائد السيارة تحذيراً مبكراً، بشأن وجود مياه على الطريق مع وجود توصية بشأن السرعة "الآمنة" تبعاً لحالة الإطارات وحالة الطريق.

وعند تعرض السيارة للانزلاق على الماء وفقدان الالتصاق بالطريق، فإن النظام يدعم قائد السيارة في الاستجابة لهذا الموقف الطارئ والتحكم في السيارة غير القابلة للتوجيه، حيث يقوم مركز التحكم في نظام "Cubix" مثلاً بإرسال دفقة فرملية خفيفة إلى العجلة الأمامية.
 
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