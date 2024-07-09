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تكنولوجيا وعلوم
ميتا تطرح سماعات Quest 3 بـ 25 دولارًا شهريًا
Lebanon 24
09-07-2024
|
15:00
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تقدم ميتا الآن سماعات الرأس Quest 3 الخاصة بها عبر خطة سداد شهرية، على الرغم من أن Meta Quest 3 هي بالفعل يبدأ سعرها من 499 دولارًا، إلا أنه ليس الجميع على استعداد للقفز إلى الواقع الافتراضي بهذه التكلفة، من خلال خطة "العب الآن، ادفع لاحقًا" التي تم تقديمها حديثًا، يمكن للعملاء المؤهلين في الولايات المتحدة التقدم للحصول على Quest 3 وسيكلف الإصدار 128 جيغابايت Quest 24.99 دولارًا أميركيًا في الشهر وسيكلف الإصدار 512 جيغابايت 34.99 دولارًا أميركيًا في الشهر، وسيتم تشغيل كلا خطتي الدفع لمدة 24 شهرًا وستأتيان مزودتين باشتراكات Meta Quest+ وMeta Covenant Plus.
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سيتم التعامل مع الدفعات عبر التأكيد بمعدل فائدة سنوية 0%، ويمكنك أيضًا إلغاء خطتك خلال أول 30 يومًا إذا وجدت أن الواقع الافتراضي ليس هو الشيء الذي تفضله.
الآن بعد أن نفد مخزون Quest 2 العالمي ولم تتم إعادة تخزينه، فمن المنطقي أن تحاول ميتا أن تجعل Quest 3 أكثر ربحًا. (اليوم السابع)
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