"تيك توك"... مصدر أساسي للمعلومات الصحية الخاطئة

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أظهرت دراسة جديدة أن منصة "تيك توك" أصبحت مصدرًا رئيساً للمعلومات الصحية لشريحة كبيرة من "جيل زد" (مواليد منتصف التسعينيات لأوائل عام 2010).ولجأ 56% من المشاركين في الدراسة التي أجراها تطبيق المدرب الشخصي Zing Coach للحصول على نصائح تتعلق بالصحة والعافية، وتبين أن ثلث هؤلاء يعتمدون بشكل أساس على التطبيق للحصول على هذه المعلومات.وبحسب موقع "هيلث لاين" عالج طبيب العيون المشارك في الدراسة آرون بي زيمرمان، أخيرًا مريضًا تأثر بمقطع فيديو على "تيك توك"، يؤيد الفوائد الصحية للتحديق بالشمس ما أدى إلى ضرر دائم في شبكية عينه.وأشار زيمرمان إلى أن العديد من الأطباء في مختلف التخصصات يشهدون حالات مشابهة.وشدد الباحثون على أهمية التحقق من مصداقية المصادر الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال والتر جيرجا، كبير مسؤولي الصحة في Zing Coach: "على الرغم من أن الإعجابات والمتابعين ليسوا مؤشراً على المصداقية، فإن الكثيرين يعتمدون عليها".وأعرب 63% من المشاركين في الدراسة عن رغبتهم في تحميل منشئي المحتوى على "تيك توك" المسؤولية القانونية عن دقة نصائحهم الصحية.وفي النهاية نصح الباحثون رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكد من المؤهلات الأكاديمية والمهنية لمن يقدمون النصائح الصحية على المنصات، مشددين على أهمية استشارة الطبيب قبل اتباع أي نصائح صحية في الإنترنت.