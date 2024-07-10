مايكروسوفت تتنحى عن مجلس إدارة "OpenAI"

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قررت شركة مايكروسوفت التخلي عن مقعدها كمراقب في مجلس إدارة "OpenAI"، وهو المنصب الذي تولته العام الماضي وسط مخاوف تنظيمية. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تحسنت فيه حوكمة "OpenAI" بشكل كبير على مدار الأشهر الثمانية الماضية. ووفقًا لمصادر، اختارت شركة "Apple"، التي كان من المتوقع أن تتولى دور المراقب ، عدم القيام بذلك، ولم تعلق على الأمر.وتخطط "OpenAI" للتواصل مع شركاء استراتيجيين مثل "Microsoft" و"Apple" من خلال اجتماعات منتظمة لأصحاب المصلحة بدلاً من أدوار مراقبي مجلس الإدارة.