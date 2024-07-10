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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تتنحى عن مجلس إدارة "OpenAI"

Lebanon 24
10-07-2024 | 12:47
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قررت شركة مايكروسوفت التخلي عن مقعدها كمراقب في مجلس إدارة "OpenAI"، وهو المنصب الذي تولته العام الماضي وسط مخاوف تنظيمية. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تحسنت فيه حوكمة "OpenAI" بشكل كبير على مدار الأشهر الثمانية الماضية. ووفقًا لمصادر، اختارت شركة "Apple"، التي كان من المتوقع أن تتولى دور المراقب ، عدم القيام بذلك، ولم تعلق على الأمر.
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وتخطط "OpenAI" للتواصل مع شركاء استراتيجيين مثل "Microsoft" و"Apple" من خلال اجتماعات منتظمة لأصحاب المصلحة بدلاً من أدوار مراقبي مجلس الإدارة. 
وفي حين صرحت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بأن شراكة "Microsoft"-"OpenAI" لا تندرج تحت قواعد الاندماج، إلا أنها تراجع بنود الحصرية في الاتفاقية. ومع ذلك، تواصل سلطات مكافحة الاحتكار البريطانية والأميركية التدقيق في نفوذ "Microsoft" على "OpenAI". 
(digital tech)

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