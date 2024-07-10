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تكنولوجيا وعلوم

أرقام الإستثمار ترتفع.. حرب تصنيع الرقائق تابع بين أميركا والصين

Lebanon 24
10-07-2024 | 16:00
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أعلنت إدارة بايدن عن خطة لتخصيص ما يصل إلى 1.6 مليار دولار لتطوير تكنولوجيا تغليف رقائق الكمبيوتر، وهي خطوة حاسمة للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
 
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ويهدف التمويل، الذي تمت الموافقة عليه بموجب قانون CHIPS لعام 2022 ، إلى ابتكار طرق أسرع لنقل البيانات بين الرقائق وإدارة توليد الحرارة.
 
وأعلنت لوري لوكاسيو، وكيلة وزارة التجارة، عن المبادرة في مؤتمر صناعي، مشيرة إلى الشركات للتقدم بطلب للحصول على منح تصل إلى 150 مليون دولار لكل منها.

ويخصص قانون CHIPS، الذي حظي بدعم من الحزبين، 52 مليار دولار لدعم إنتاج الرقائق المحلية، مع التركيز بشكل أساسي على المصانع التي تحول رقائق السيليكون إلى رقائق.
 
وتساهم الولايات المتحدة حاليًا بنحو 10% في هذه الصناعة، مع الاستعانة بمصادر خارجية لمعظم النشاط في آسيا. أما التغليف، وهي عملية أساسية تربط الرقائق النهائية بالركائز، فتتم بشكل أساسي في تايوان وماليزيا وكوريا الجنوبية والفلبين وفيتنام والصين. وتتعامل الولايات المتحدة مع حوالي 3% فقط من تغليف الرقائق المتقدمة. (digital watch)

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