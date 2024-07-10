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تكنولوجيا وعلوم
لمحاربة الملفات الشخصية المزيفة.. "Bumble" تُطلق أداتها الجديدة
Lebanon 24
10-07-2024
|
23:00
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أضافت "Bumble" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن الملفات الشخصية المشتبه بها التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمستخدمين تحديد "ملف تعريف مزيف" ثم اختيار "استخدام الصور أو مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي" من بين خيارات الإبلاغ الأخرى مثل المحتوى غير اللائق والمستخدمين القاصرين والاحتيال، وذلك في خطوة إلى الحد من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء ملفات تعريف مضللة.
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وفي وقت سابق من شهر شباط من هذا العام، قدمت "Bumble" أداة Deception Detecto"r"، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والمشرفين البشريين للكشف عن الملفات الشخصية المزيفة والمحتالين والقضاء عليهم. وبعد هذا الإجراء، شهدت "Bumble" انخفاضًا بنسبة 45% في الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيال المبلغ عنها. ومن الميزات البارزة الأخرى في "Bumble" أداة "Private Detector" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على إخفاء الصور العارية غير المرغوب فيها.
وأكدت ريسا شتاين، نائبة رئيس المنتجات في "Bumble"، أهمية إنشاء مساحة آمنة وقالت: "نحن ملتزمون بتحسين تقنيتنا باستمرار لضمان أن "Bumble" هي بيئة مواعدة آمنة وموثوقة. من خلال تقديم خيار الإبلاغ الجديد هذا، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل كيف يستخدم المجرمون السيئون والملفات الشخصية المزيفة الذكاء الاصطناعي بشكل غير صادق حتى يشعر مجتمعنا بالثقة في إقامة الاتصالات". (digita watch)
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