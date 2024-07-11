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تكنولوجيا وعلوم
آبل تهدف لشحن 10% إضافية من هواتف آيفون الجديدة
Lebanon 24
11-07-2024
|
10:00
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تهدف شركة آبل إلى شحن 90 مليون هاتف من فئة "آيفون 16" في النصف الثاني من العام الجاري، معتمدة على خدمات الذكاء الاصطناعي، لتحفيز الطلب على الطراز الجديد بعد مسار متزعزع في 2023.
وقالت الشركة للموردين والشركاء إنها تستهدف نموا بنسبة نحو 10% في شحنات آيفون الجديدة مقارنة بالطرازات السابقة، حسبما ذكر مصدر مطلع.
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وتم شحن نحو 81 مليون هاتف من طراز "آيفون 15 إس" في النصف الثاني من 2023، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.
وأصبحت الشركة واثقة في أن إضافة بعض خصائص منصة "آبل إنتليجنس" لهاتف "آيفون 16" ستساعد في تعزيز الطلب عند طرح الطراز للبيع في نهاية العام الجاري، بحسب مصادر مطلعة.
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