آبل تهدف لشحن 10% إضافية من هواتف آيفون الجديدة

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تهدف شركة آبل إلى شحن 90 مليون هاتف من فئة "آيفون 16" في النصف الثاني من العام الجاري، معتمدة على خدمات الذكاء الاصطناعي، لتحفيز الطلب على الطراز الجديد بعد مسار متزعزع في 2023.وقالت الشركة للموردين والشركاء إنها تستهدف نموا بنسبة نحو 10% في شحنات آيفون الجديدة مقارنة بالطرازات السابقة، حسبما ذكر مصدر مطلع.وتم شحن نحو 81 مليون هاتف من طراز "آيفون 15 إس" في النصف الثاني من 2023، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.