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تكنولوجيا وعلوم

صحيفة تكشف عن تغيير فى تصميم آيفون 16.. اعرف التفاصيل

Lebanon 24
11-07-2024 | 23:00
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ترددت شائعات عن تغيير جديد لسلسلة آيفون 16، والذي من المرجح أن تعلن عنه شركة آبل في أيلول، ووفقا لما ذكرته صحيفة التلجراف البريطانية، فإن شركة آبل ستقوم بإجراء تغييرات كبيرة على نظام Face ID، الذي يساعد في مصادقة المستخدم، ويحسن جودة الصور الفوتوغرافية، ويخلق تجارب واقع معزز أفضل.
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وفقًا للمنفذ فإن شركة أشباه الموصلات الأمريكية Coherent، التي لديها مصنع للرقائق الدقيقة في المملكة المتحدة وتقوم بتزويد المكونات لنظام Face ID، ستغلق أبوابها.
على ما يبدو، كانت شركة آبل هي العميل الرئيسي للمنشأة، وقرار الشركة بإدخال تغييرات على نظام Face ID المخصص لعائلة آيفون 16 يعني أنها لم تعد بحاجة إلى Coherent لصنع مكونات له.
التقرير قليل التفاصيل حول التغييرات التي ستجريها شركة آبل، لكنه يشير إلى أنه سيتم إصلاح النظام وسيحتوي على وحدة أصغر بكثير من ذي قبل، قد يسمح هذا لشركة آبل بتقليص حجم الجزيرة الديناميكية، وهي المنطقة التي على شكل حبوب والتي تحتوي على أجهزة الاستشعار وأجهزة الكاميرا.
من غير المتوقع أن يتحرك نظام Face ID أسفل الشاشة قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لذلك قد تعمل شركة آبل على تحسين جماليات آيفون 16 من خلال تقليص حجم الجزيرة الديناميكية.
ومن غير الواضح أنه ليس لدينا أي فكرة عن خطط آبل، ومن الممكن أن تؤدي التغييرات المزعومة فقط إلى تحسين كيفية عمل Face ID وليس لها أي تأثير على تصميم آيفون 16.
وقد أكدت DigiTimes تقرير تليجراف وأشارت أيضًا إلى أن سلسلة آيفون 16 ستحتوي على تغييرات في التصميم متعلقة بـ Face ID.
مع بقاء عدة أشهر حتى إطلاق آيفون 16، من المحتمل أن نسمع المزيد عن نظام Face ID الذي تم إصلاحه قبل إطلاق الهواتف. (اليوم السابع)
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