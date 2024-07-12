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تكنولوجيا وعلوم
مسبار "ناسا" يصل إلى أقرب نقطة من الشمس.. هذا هدفه النهائي
Lebanon 24
12-07-2024
|
23:00
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ذكرت شبكة "سكاي نيوز" ان مسبار "باركر سولار بروب" التابع لناسا وصل إلى أقرب نقطة من الشمس حتى الآن، في محاولة لتعزيز الأبحاث حول تأثيرات الطقس الفضائي على الأرض.
ووفقاً للشبكة، يقوم مسبار "باركر سولار بروب" بمهمة لدراسة الهالة الخارجية للشمس، وقد سجل سرعة قياسية هي الأسرع على الإطلاق لجسم صنعه الإنسان. حيث تم تسجيل المسبار وهو يسير بسرعة 635,266 كم/ساعة في 29 حزيران.
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وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها إلى هذه السرعة منذ إطلاقه في عام 2018.
ومن المتوقع أن تزيد سرعته أكثر، لتصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 692,000 كم/ساعة عندما يقترب من الشمس في عام 2025.
في نيسان 2021، دخل التاريخ عندما "لمس" الشمس لأول مرة، وأكمل اقترابه العشرين من الشمس، حيث وصل إلى مسافة 7.26 مليون كيلومتر من طبقة الغاز المتأين التي تعتبر سطح الشمس. الهدف النهائي هو الاقتراب إلى مسافة 6.12 مليون كيلومتر.
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