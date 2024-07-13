قريبا نظارة للواقع المختلط من غوغل بالتعاون مع سامسونغ.. هذه ميزاتها

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أعلن مدير قطاع المنصات والأجهزة في غوغل ريك أوستيرلو بأن الشركة الأميركية تستعد، بالتعاون مع سامسونغ، لإطلاق نظارة ذكية للواقع المختلط XR.جاء الإعلان بشكل مقتضب خلال فعاليات مؤتمر سامسونغ Unpacked 2024، والذي شهد إطلاق هواتف غلاكسي زد فولد 6 وغلاكسي زد فليب 6، وكذلك ساعات سامسونغ غلاكسي ووتش 7 وغلاكسي ووتش ألترا، إلى جانب الخاتم الذكي الأول من سامسونغ وهو غلاكسي رينج، إلى جانب الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية فلاكسي بادز 3.وتعتبر تلك هي المرة الثانية على التوالي هذا العام الذي يشهد مؤتمر لسامسونغ تناول مسألة عودتها لسوق النظارات الذكية، بعدما كانت قد أعلنت لأول مرة عن تلك العودة في كانون الثاني 2023، بالتعاون مع كل من غوغل وكوالكوم.وكانت سامسونغ قد دخلت سوق النظارات الذكية بصحبة عائلة نظاراتها للواقع الافتراضي Galaxy Gear VR في 2014 بالتعاون مع شركة أوكيلوس، وتلك الشراكة بدأت بعد استحواذ ميتا، فيسبوك في ذلك الوقت، على رائدة تقنيات النظارات الذكية، لكن تلك الشراكة توقفت في 2019، وهو ما نتج عنه إعلان نهاية عهد نظارات الشركة الكورية.إمكانيات متوقعةولكن في كانون الثاني 2023، أعلنت سامسونغ في مؤتمرها Unpacked 2023 أنها ستعود لسوق النظارات الذكية عبر نظارة موجهة للواقع المختلط، والذي يقدم مزيجاً من تجارب الواقع المعزز AR والافتراضي VR، كما هو الحال مع نظارة أبل فيجن برو وكذلك نظارة ميتا كويست 3.ووفق التقارير التقنية، ستعمل نظارة سامسونغ القادمة بإصدار من نظام تشغيل أندرويد من تطوير غوغل، فالعملاق الأميركي يعمل بالفعل طوال الفترة الماضية على تطوير نظام تشغيل "Micro XR" الموجه لتشغيل نظارات بشاشة واحدة، إلى جانب إصدار آخر للنظارات ذات الشاشتين ويحمل اسم كودي "Barry".إلى جانب ذلك، كشفت كوالكوم في كانون الثاني الماضي عن أن أحدث معالجاتها للنظارات الذكية "XR2 Plus Gen2" سيكون هو الشريحة التي تزود نظارة سامسونغ الذكية المقبلة بقوة المعالجة المطلوبة للبيانات والرسوميات بأداء فائق.ويقدم المعالج الجديد Snapdragon XR2+ Gen 2 مزايا عديدة على مستوى جودة العرض ودقة تتبع حركة الوجه والعين والجسم لمرتدي النظارات الذكية، حيث يسمح للنظارات التي سيأتي بين طياتها بتقديم جودة عرض لشاشاتها تصل إلى 4.3K لكل عين، مع معدل تحديث للشاشة 90 إطاراً في الثانية الواحدة.(الشرق)