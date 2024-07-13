Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريبا نظارة للواقع المختلط من غوغل بالتعاون مع سامسونغ.. هذه ميزاتها

Lebanon 24
13-07-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1222101-638564384654090497.png
Doc-P-1222101-638564384654090497.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مدير قطاع المنصات والأجهزة في غوغل ريك أوستيرلو بأن الشركة الأميركية تستعد، بالتعاون مع سامسونغ، لإطلاق نظارة ذكية للواقع المختلط XR.

جاء الإعلان بشكل مقتضب خلال فعاليات مؤتمر سامسونغ  Unpacked 2024، والذي شهد إطلاق هواتف غلاكسي زد فولد 6 وغلاكسي زد فليب 6، وكذلك ساعات سامسونغ غلاكسي ووتش 7 وغلاكسي ووتش ألترا، إلى جانب الخاتم الذكي الأول من سامسونغ وهو غلاكسي رينج، إلى جانب الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية فلاكسي بادز 3.
Advertisement

وتعتبر تلك هي المرة الثانية على التوالي هذا العام الذي يشهد مؤتمر لسامسونغ تناول مسألة عودتها لسوق النظارات الذكية، بعدما كانت قد أعلنت لأول مرة عن تلك العودة في كانون الثاني 2023، بالتعاون مع كل من غوغل وكوالكوم.

وكانت سامسونغ قد دخلت سوق النظارات الذكية بصحبة عائلة نظاراتها للواقع الافتراضي Galaxy Gear VR في 2014 بالتعاون مع شركة أوكيلوس، وتلك الشراكة بدأت بعد استحواذ ميتا، فيسبوك في ذلك الوقت، على رائدة تقنيات النظارات الذكية، لكن تلك الشراكة توقفت في 2019، وهو ما نتج عنه إعلان نهاية عهد نظارات الشركة الكورية.

إمكانيات متوقعة
ولكن في كانون الثاني 2023، أعلنت سامسونغ في مؤتمرها Unpacked 2023 أنها ستعود لسوق النظارات الذكية عبر نظارة موجهة للواقع المختلط، والذي يقدم مزيجاً من تجارب الواقع المعزز AR والافتراضي VR، كما هو الحال مع نظارة أبل فيجن برو وكذلك نظارة ميتا كويست 3.

ووفق التقارير التقنية، ستعمل نظارة سامسونغ القادمة بإصدار من نظام تشغيل أندرويد من تطوير غوغل، فالعملاق الأميركي يعمل بالفعل طوال الفترة الماضية على تطوير نظام تشغيل "Micro XR" الموجه لتشغيل نظارات بشاشة واحدة، إلى جانب إصدار آخر للنظارات ذات الشاشتين ويحمل اسم كودي "Barry".

إلى جانب ذلك، كشفت كوالكوم في كانون الثاني الماضي عن أن أحدث معالجاتها للنظارات الذكية "XR2 Plus Gen2" سيكون هو الشريحة التي تزود نظارة سامسونغ الذكية المقبلة بقوة المعالجة المطلوبة للبيانات والرسوميات بأداء فائق.

ويقدم المعالج الجديد Snapdragon XR2+ Gen 2 مزايا عديدة على مستوى جودة العرض ودقة تتبع حركة الوجه والعين والجسم لمرتدي النظارات الذكية، حيث يسمح للنظارات التي سيأتي بين طياتها بتقديم جودة عرض لشاشاتها تصل إلى 4.3K لكل عين، مع معدل تحديث للشاشة 90 إطاراً في الثانية الواحدة.(الشرق)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2024-07-13
03:00 | 2024-07-13
23:00 | 2024-07-12
16:45 | 2024-07-12
15:02 | 2024-07-12
14:48 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24