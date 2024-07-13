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تكنولوجيا وعلوم

تحذير لحاملي هواتف "آيفون.. قد تتعرضون لهجمات سيبرانية!

Lebanon 24
13-07-2024 | 04:00
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قامت شركة أبل بتحذير عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون" في 98 دولة حول العالم، من احتمالية تعرضهم لهجمات سيبرانية عبر برمجيات تجسس تستهدف أجهزتهم، والتي يمكن أن تهدد تقريباً جميع البيانات الشخصية المخزنة عليها.
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وأشارت الشركة، بحسب رسالتها التحذيرية للمتضررين، إلى أنها لا يمكن أن تكون متأكدة بنسبة 100% من استنتاجاتها، لكنها على درجة عالية من الثقة بأنها صحيحة، وحثت مستلمي التحذير بضرورة أخذ الأمر على محمل الجد.

الثغرات الصفرية
وتحاول شركة أبل باستمرار إغلاق الثغرات التقنية في أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، إلا أن ذلك قد يحتاج لبعض الوقت، لذلك فإطلاق تحذير سريع ومباشر، يعتبر آلية فعّالة تتبعها الشركة لحماية خصوصية، وأمان مستخدمي أجهزتها.

بمجرد رصد الشركة لأي محاولات اختراق باستغلال ثغرة أمنية غير معروفة من قبل، وهي تسمى بالثغرات الصفرية Zero-Days، فإن الشركة تبادر بإبلاغ الضحايا، حتى قبل أن تتعرف على طبيعة الثغرة، والاختراق نفسه.

وصفت أبل، في البداية، هذه الهجمات بأنها مدعومة من أجهزة حكومية، ولكنها غيرت استخدام هذا الوصف لاحقاً وصنفت تلك الهجمات بأنها معتمدة على برمجيات تجسس، تروجها شركات متخصصة في تطويرها.

ويعتبر سوق بيع الثغرات الصفرية وتطوير برمجيات التجسس، مسألة عالية التعقيد لاستهداف هواتف آيفون من الأسواق سريعة ودائمة التطور، ومن أشهر اللاعبين في هذه السوق هي شركة NSO Group الإسرائيلية، وهي مطورة برمجية التجسس الشهيرة "بيجاسوس".

وتعد "بيجاسوس" من أكثر برمجيات التجسس فتكاً وقوة، إذ تسعى الشركة الإسرائيلية باستمرار لدفع مبالغ طائلة لمكتشفي الثغرات، كي تستخدمها لتطوير "بيجاسوس"، لجعله أكثر فاعلية في عمليات الاختراق التي يجريها عملاؤها من الحكومات، والمؤسسات الأمنية حول العالم.

يُذكر أن بعض الأساليب التي تخترق بها "بيجاسوس" هواتف آيفون لا يحتاج إلى أي تفاعل من جانب المستخدم، فيكفيه فقط تلقي رسالة نصية على هاتفه، وحينها يبدأ الهجوم ويقع الاختراق، دون أن يحتاج الضحية إلى فتح الرسالة أو التفاعل معها بأي شكل.

اختراق آيفون
وأفاد موقع تيك كرانش بأن الشركة الأميركية، أطلقت أحد تحذيراتها النصية إلى عدد من مستخدمي آيفون في 98 دولة حول العالم، في نيسان الماضي، وقالت الرسالة: "اكتشفت أبل أنك مستهدف بهجوم برمجيات تجسس مرتزقة يحاول اختراق جهاز آيفون المرتبط بحسابك لدى أبل..من المحتمل أن يكون هذا الهجوم يستهدفك بسبب هويتك أو ما تفعله.. على الرغم من أنه لا يمكن التأكد بشكل مطلق من موثوقية وقوع هذا الهجوم، إلا أن أبل لديها ثقة عالية في هذا التحذير، فيرجى أخذه بجدية".(الشرق)


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