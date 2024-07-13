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تكنولوجيا وعلوم

أسسها موظف سابق في "سناب شات".. شركة ألعاب ناشئة تخترق سوق الألعاب

Lebanon 24
13-07-2024 | 07:42
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حصلت شركة الألعاب الناشئة Iconic AI ومقرها لندن على 4 ملايين دولار في جولة تمويل أولية، إذ تأسست الشركة في عام 2023 على يد الموظف السابق في Snapchat جون لوستي، وتهدف إلى إحداث ثورة في تطوير الألعاب ذات الميزانية العالية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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ويعتقد لوستي أن الذكاء الاصطناعي قادر على تسريع عملية التطوير، التي أصبحت مكلفة وتستغرق وقتا طويلا بشكل متزايد.

وعلى الرغم من أن صناعة الألعاب العالمية تدر إيرادات كبيرة، إلا أن العديد من الاستوديوهات بدأت في تقليص حجمها. ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت مايكروسوفت وبيثيسدا إغلاق العديد من استوديوهات تطوير الألعاب.

وقد قادت "HodlCo" جولة التمويل بمشاركة من "FOV Ventures" و"Interface Capital" و"Deepwater Asset Management" وصناديق الاستكشاف من "Sequoia" و"Atomico". وشمل المستثمرون كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين من "DeepMind" و"OpenAI" و"Disney" و"Tencent" و"Microsoft".
 
ويعتقد لوستي أن نهجهم القائم على الذكاء الاصطناعي سيخلق المزيد من الوظائف ويمكّن الفرق الأصغر من إنتاج العديد من الألعاب بكفاءة. (digital watch)

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