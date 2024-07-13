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تكنولوجيا وعلوم
منافسة شرسة بين الصين وأميركا.. والرابح "الذكاء الإصطناعي"!
Lebanon 24
13-07-2024
|
09:38
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أظهر استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع بين صناع القرار في مجال الأعمال أن 83% من المنظمات الصينية تستخدم "GenAI" .
ففي حين تتقدم البلاد في بعض المجالات، فإن الولايات المتحدة منافس قوي للصين. فقد أنتجت الولايات المتحدة نماذج تعلُّم آلي أكثر شهرة في عام 2023 (61 مقارنة بـ 15 في الصين)، وتتصدر في نماذج أساس الذكاء الاصطناعي، ومشفرات التباين التلقائي، والاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي.
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وتتقدم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 24% من المنظمات التي تنفذ GenAI بالكامل مقارنة بنسبة 19% في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2018، انخرطت الولايات المتحدة الأميركية في حرب رقائق مع الصين، حيث أدرجت شركات تصنيع الرقائق الصينية في القائمة السوداء وشددت الضوابط على تصدير أكثر تقنياتها تقدمًا المتعلقة بالرقائق.
وبعيداً عن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، من المهم أن ندرك أن هناك جهات فاعلة أخرى تستحق المتابعة. ومن بينها الهند، التي سجلت أعلى معدلات نمو في إصدارات عائلة براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي (56% سنوياً).
ومن المثير للاهتمام أن استطلاعا آخر أظهر أن أغلب الأميركيين ينظرون إلى الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين باعتباره أمرا ثانويا مقارنة بالنهج الحذر في تطوير الذكاء الاصطناعي لمنع إساءة استخدامه من جانب الخصوم. ويعتقد 23% فقط أن الولايات المتحدة لابد أن تبني بسرعة الذكاء الاصطناعي القوي للتفوق على الصين والحصول على ميزة حاسمة.
وفي حين تتصارع الولايات المتحدة والصين مع بعضهما البعض، ويحاول الآخرون اللحاق بالركب، فإن المنافس الأقرب إلى المركز الاول في الوقت الحالي هو الذكاء الاصطناعي نفسه. (digital watch)
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