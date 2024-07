خطوات مهمة.. هكذا بإمكانك حماية معلومات من "تطفل غوغل"!

Advertisement

الأمر هذا يُعرف بالمقايضة التي تجريها غوغل مقابل استخدام جميع تطبيقاتها مجانًا، حيث تستخدم غوغل هذه البيانات بجميع أنواع الطرق إلى جانب الإعلانات، ولكن لحسن الحظ، هناك قدر معين من التحكم فيما يحدث لهذه البيانات.ومن خلال لوحة تحكم حساب غوغل على الويب، يمكن التحقق من جميع المعلومات التي جمعتها غوغل عبر العديد من تطبيقاتها، وحذف بعضها أو جميعها، فيما يمكن أيضًا اختيار مسحها تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة، بحال كان المستخدم يفضل ألا يتم تتبع أنشطته عبر الإنترنت.لكن حذف هذه البيانات لا يعني عدم مشاهدة عدد أقل من الإعلانات عبر منتجات غوغل، ولكن الإعلانات التي تراها لن تستهدفك بدقة من حيث محتواها.لعرض النشاط على خدمات غوغل، يمكن للمستخدم فتح غوغل كروم والنقر على الدائرة الموجودة في الجانب الأيمن من أعلى الشاشة، حيث عادة تُعْرَض صورة المستخدم، وعندما تنبثق صفحة جديدة انقر فيها على "Manage your Google account".من بعدها انقر على "Data and Privacy" لعرض نشاطك على غوغل، والذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك نشاط الويب والتطبيقات، إذ يتم تخزين معظم المعلومات.وسجل المواقع حيث يتم تسجيل بيانات موقعك في جميع أنحاء العالم، والتطبيقات وخدمات غوغل، وسجل يوتيوب الخاص بك، والذي يحصل على قسم خاص به.ويمكن بعد ذلك النقر فوق أي من هذه الأقسام الثلاثة لرؤية المزيد من التفاصيل، بحيث يمكن الانتقال إلى عناصر محددة في السجل، ومن المؤكد بأن المستخدم سيتفاجأ من كمية ونوعية المعلومات التي خزنها غوغل عنه مثل الأماكن جميعها التي كنت فيها ومواقع الويب التي زارها ومقاطع الفيديو التي شاهدها.تمنحك غوغل قدرًا كبيرًا من المرونة للتحكم بكل هذه البيانات، ومن خلال "Data and Privacy"، انقر فوق نشاط الويب والتطبيقات، وستظهر قائمة تتيح إيقاف تشغيل كل هذا التتبع فورًا.هناك أيضًا خيار إيقاف تشغيل التتبع وحذف كل ما جمعته غوغل عنك سابقًا، إذ ستظهر رسائل منبثقة تطلب من المستخدم تأكيد الإجراءات، وتخبره بكيفية تأثير ذلك على تجاربه في تطبيقات غوغل وخدماتها.كذلك، هناك العديد من الخيارات الأخرى للنظر فيها، إحداها حذف عناصر محددة من سجل النشاط من القائمة الرئيسة، مثل مسح البيانات من الساعة الأخيرة أو اليوم الأخير أو نطاق زمني مخصص أو منذ أن فتحت حساب غوغل الخاص بك لأول مرة.وهذه الخيارات تتيح، مسح البيانات دون إيقاف تشغيل تتبع النشاط، ثم إن هناك خياراً مفيداً للحذف التلقائي، ويمكن اختيار مسح كل هذه البيانات بعد 3 أشهر، أو 18 شهرًا أو 36 شهرًا، وسيُطلب من المستخدم تأكيد اختياره، وستظهر لك معاينة للبيانات التي ستُحْذَف.والأمر نفسه يجب القيام به مع خيار سجل الأماكن، إذ يمكن إيقافه وحذف ما سجلته غوغل عن المستخدم، فيما يمكن تحديد أماكن معينة على الخريطة لحذفها، أو الانتقال إلى يوم معين لحذفه، كذلك يمكن مسح سجل يوتويب بالطريقة نفسها كما حال الخيارين السابقين.