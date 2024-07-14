يتحول لكلب راقص.. روبوت يرعب مشاهديه

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أعاد مستخدمون على مواقع التواصل تداول مقطع الفيديو، لروبوت الكلب Spot من Boston Dynamics وهو يعرض بعض حركات الرقص، فيما يرتدي زي كلب أزرق لامع يُدعى Sparkles.ويعود هذا المقطع الذي شاهده الملايين، للواجهة ، وسط تنامي الجدل حول فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي ونماذج الروبوتات المبتكرة وتلك المتوقع تطويرها.وكان الروبوت الكلب، اشتهر بطابع مرعب بين جمهور واسع، ممن رأوا فيه مادة ملائمة لفيلم عن نهاية البشرية على يد سيطرة الروبوتات بالكامل، إذ حين نشرت الشركة في البداية مقاطع للروبوت الكلب وهو يقوم بمهام معقدة، كانت حركته أقرب لمشاهد من أفلام ومسلسلات الخيال العلمي، التي تحتل فيها الروبوتات الأرض وتنهي البشر بشكل منهجي.وكانت الشركة نشرت في مايو الماضي، نفس الروبوت، لكن وضعته في حلة براقة زرقاء تمثلاً كلباً ودوداً يؤدي حركات راقصة مرحة فيما تتطاير خصلات فراء لامع، وبعيون دافئة، جنباً إلى جنب والروبوت الأصلي ذي المظهر المقلق، ويؤدي الثنائي تسلسل رقص متزامن لا تشوبه شائبة حتى يبدو وكأنه تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.غير أن جمهوراً واسعاً لم يتخلوا عن تحفظهم وتخوفهم من الروبوت رباعي الأرجل الشهير، واعتبروا الأمر كابوساً، فيما عارض ذلك محبو التكنولوجيا وعالم الروبوتات خاصة، ورأى آخرون أن شركة تحاول تبديد المخاوف ومنح الجمهور فرصة لرؤية روبوت الكلب ذائع الصيت، من منظور مختلف.