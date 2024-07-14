29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
يتحول لكلب راقص.. روبوت يرعب مشاهديه
Lebanon 24
14-07-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد مستخدمون على مواقع التواصل تداول مقطع الفيديو، لروبوت الكلب Spot من Boston Dynamics وهو يعرض بعض حركات الرقص، فيما يرتدي زي كلب أزرق لامع يُدعى Sparkles.
ويعود هذا المقطع الذي شاهده الملايين، للواجهة ، وسط تنامي الجدل حول فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي ونماذج الروبوتات المبتكرة وتلك المتوقع تطويرها.
Advertisement
وكان الروبوت الكلب، اشتهر بطابع مرعب بين جمهور واسع، ممن رأوا فيه مادة ملائمة لفيلم عن نهاية البشرية على يد سيطرة الروبوتات بالكامل، إذ حين نشرت الشركة في البداية مقاطع للروبوت الكلب وهو يقوم بمهام معقدة، كانت حركته أقرب لمشاهد من أفلام ومسلسلات الخيال العلمي، التي تحتل فيها الروبوتات الأرض وتنهي البشر بشكل منهجي.
وكانت الشركة نشرت في مايو الماضي، نفس الروبوت، لكن وضعته في حلة براقة زرقاء تمثلاً كلباً ودوداً يؤدي حركات راقصة مرحة فيما تتطاير خصلات فراء لامع، وبعيون دافئة، جنباً إلى جنب والروبوت الأصلي ذي المظهر المقلق، ويؤدي الثنائي تسلسل رقص متزامن لا تشوبه شائبة حتى يبدو وكأنه تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.
غير أن جمهوراً واسعاً لم يتخلوا عن تحفظهم وتخوفهم من الروبوت رباعي الأرجل الشهير، واعتبروا الأمر كابوساً، فيما عارض ذلك محبو التكنولوجيا وعالم الروبوتات خاصة، ورأى آخرون أن شركة تحاول تبديد المخاوف ومنح الجمهور فرصة لرؤية روبوت الكلب ذائع الصيت، من منظور مختلف.
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة طقس لبنان.. ماذا سنشهد الأربعاء؟
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان.. ماذا سنشهد الأربعاء؟
03:42 | 2024-07-14
14/07/2024 03:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة المصارف إلى الإقراض: عفا الله عن الودائع؟
Lebanon 24
عودة المصارف إلى الإقراض: عفا الله عن الودائع؟
03:00 | 2024-07-14
14/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير يهزّ الضاحية.. قتيلٌ وبيان عاجل من "الحركة" و "الحزب"!
Lebanon 24
توتر كبير يهزّ الضاحية.. قتيلٌ وبيان عاجل من "الحركة" و "الحزب"!
03:19 | 2024-07-14
14/07/2024 03:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
07:46 | 2024-07-14
14/07/2024 07:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دانييلا رحمة ونجوى كرم.. مايا دياب في علاقة غرامية؟
Lebanon 24
بعد دانييلا رحمة ونجوى كرم.. مايا دياب في علاقة غرامية؟
08:11 | 2024-07-14
14/07/2024 08:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:53 | 2024-07-14
آبل تطلق نظارات "آبل فيجن برو" في بعض الدول
08:42 | 2024-07-14
"تسلا" تؤجل الكشف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة
05:00 | 2024-07-14
لمستخدمي "غوغل كروم".. ميزة جديدة تهمّكم جداً!
02:00 | 2024-07-14
خطوات مهمة.. هكذا بإمكانك حماية معلومات من "تطفل غوغل"!
23:00 | 2024-07-13
ما هي إيجابيات وسلبيات الساعة الذكية الخاصة بالأطفال؟
16:00 | 2024-07-13
نصائح مهمة لمُستخدمي الهواتف.. هكذا تحمون أنفسكم من "البرمجيات الخبيثة"
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 07:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 07:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 07:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24