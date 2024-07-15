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تكنولوجيا وعلوم
اكتشاف كوكب جديد بحجم الأرض صالح للحياة.. والعلماء متفائلون
Lebanon 24
15-07-2024
|
05:40
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اكتشف تلسكوب الفضاء التابع لناسا كوكبًا مثيرًا للاهتمام بحجم الأرض تقريبًا، يقع على بعد 40 سنة ضوئية من الأرض حول نجم قزم أحمر بارد.
ويُعرف هذا باسم "Gliese 12 b"، ويدور حول نجمه على مسافة تجعله يقع في المنطقة الصالحة للسكن؛ إذ من الممكن أنه يحتوي على المياه، العنصر الأساسي للحياة.
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وفقاً لموقع "سبيس"، يبعد "Gliese 12 b" حوالي 7% من المسافة بين الأرض والشمس عن نجمه؛ ما يجعل عامه 12.8 يومًا فقط، وبفضل طبيعة النجم القزم الأحمر "Gliese 12"، الذي يعتبر أكثر برودة من الشمس، فإن درجات الحرارة على سطح الكوكب قد تكون مناسبة للحياة.
والعلماء الذين اكتشفوا الكوكب باستخدام القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) ما زالوا غير متأكدين من وجود غلاف جوي للكوكب الجديد، لكنهم متفائلون. وإذا كان للكوكب غلاف جوي، فمن المحتمل أن يكون رقيقًا، وهو أمر مفيد لإمكانية العيش عليه.
والأقزام الحمراء، مثل Gliese 12، هي أكثر أنواع النجوم شيوعًا في مجرتنا. وهذه النجوم تحترق ببطء، وتعيش فترات طويلة جدًا؛ ما يمنح الحياة فرصًا أكبر للتطور على الكواكب التي تدور حولها.
ومع ذلك، تكون هذه النجوم نشطة مغناطيسيًا، وتطلق توهجات قوية من السينية؛ مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الغلاف الجوي للكواكب القريبة.
ويخطط الفريق الذي اكتشف "Gliese 12 b" لإجراء مزيد من الأبحاث باستخدام تلسكوبات أخرى، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، لدراسة الغلاف الجوي للكوكب بشكل أكثر دقة. كما أنهم يأملون استخدام طرق أخرى، مثل طريقة السرعة الشعاعية، لتحديد خصائص الكوكب بشكل أفضل.
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