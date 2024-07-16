27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"ساعة آبل" تنقذ رياضيًا جرفته الأمواج إلى البحر
Lebanon 24
16-07-2024
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتمتع أجهزة أبل بالكثير من الميزات لمساعدة المستخدمين على الاتصال بخدمات الطوارئ بسهولة، هذه المرة، وجد ريك شيرمان نفسه في ورطة بعد أن جرفته المياه في بحر هائج في خليج بايرون بأستراليا، لكنه كان قادرًا على طلب المساعدة باستخدام ساعة أبل Apple Watch Ultra.
Advertisement
كما ذكرت شبكة ABC News الأسترالية، كان شيرمان يمارس رياضة ركوب الأمواج على شاطئ تالو عندما تم إحاطته فى منطقة تأثير، حيث كانت الأمواج عالية.
وقال شيرمان: "لقد اصطدمت على رأسي واحتجزت تحت الماء لفترة من الوقت، وبدأت أشعر بالذعر قليلاً وأتشنج تحت الماء هناك".
على الرغم من أن شيرمان راكب أمواج وسباح ذو خبرة، إلا أنه أدرك أنه كان في ورطة بعد محاولته الفاشلة للعثور على قناة من شأنها أن تعيده إلى الشاطئ.
وأضاف: "اتضح بعد حوالي 20 دقيقة أنني لن أتمكن من العودة وأنني بحاجة إلى بعض المساعدة".
وبما أن شريكه على الشاطئ كان يعتقد أن راكب الأمواج قد غادر للذهاب للتسوق، لم يكن أحد يبحث عنه حقًا.
لكن شيرمان كان يرتدي ساعته Apple Watch Ultra، التي تحتوي على اتصال خلوي مدمج، ثم اتصل بخدمات الطوارئ الأسترالية، التي بقيت على الخط لمدة ساعة حتى وصول الإنقاذ، وعلى الرغم من التحديات، تم إنقاذ شيرمان وهو في حالة جيدة. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل حوض السباحة.. شقيقة هيفا وهبي تنشر صورا جريئة شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. شقيقة هيفا وهبي تنشر صورا جريئة شاهدوا كيف بدت
02:47 | 2024-07-16
16/07/2024 02:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قريب من برج ايفل.. شاهدوا فخامة منزل الفنان راغب علامة في باريس (فيديو)
Lebanon 24
قريب من برج ايفل.. شاهدوا فخامة منزل الفنان راغب علامة في باريس (فيديو)
02:20 | 2024-07-16
16/07/2024 02:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
08:54 | 2024-07-16
16/07/2024 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار عودته لطليقته كارلا حداد.. طوني أبو جودة يخرج عن صمته وهذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
بعد أخبار عودته لطليقته كارلا حداد.. طوني أبو جودة يخرج عن صمته وهذا ما قاله (صورة)
03:11 | 2024-07-16
16/07/2024 03:11:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
Lebanon 24
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
08:29 | 2024-07-16
16/07/2024 08:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2024-07-16
تطبيق "غوغل" على هواتف أيفون يحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها
06:47 | 2024-07-16
"واتساب" يختبر الترجمة الفورية للمحادثات
03:37 | 2024-07-16
تخصيص وخصوصية.. كيف تسوق آبل لإعادة تعريف الذكاء الاصطناعي؟
00:12 | 2024-07-16
لا رحمة فيه.. كشف الوضع المناخي لجرم فضائي قريب من الأرض
23:00 | 2024-07-15
"أوبن إي آي" تهدد موظفيها.. ماذا كشف المبلّغون؟
15:36 | 2024-07-15
"خدمة اشتراك" تتيح سرقة بطاقات مصرفية عبر الانترنت!
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
17/07/2024 03:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
17/07/2024 03:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
17/07/2024 03:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24