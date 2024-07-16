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تكنولوجيا وعلوم

"ساعة آبل" تنقذ رياضيًا جرفته الأمواج إلى البحر

Lebanon 24
16-07-2024 | 15:19
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تتمتع أجهزة أبل بالكثير من الميزات لمساعدة المستخدمين على الاتصال بخدمات الطوارئ بسهولة، هذه المرة، وجد ريك شيرمان نفسه في ورطة بعد أن جرفته المياه في بحر هائج في خليج بايرون بأستراليا، لكنه كان قادرًا على طلب المساعدة باستخدام ساعة أبل Apple Watch Ultra.
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كما ذكرت شبكة ABC News الأسترالية، كان شيرمان يمارس رياضة ركوب الأمواج على شاطئ تالو عندما تم إحاطته فى منطقة تأثير، حيث كانت الأمواج عالية.
وقال شيرمان: "لقد اصطدمت على رأسي واحتجزت تحت الماء لفترة من الوقت، وبدأت أشعر بالذعر قليلاً وأتشنج تحت الماء هناك".
على الرغم من أن شيرمان راكب أمواج وسباح ذو خبرة، إلا أنه أدرك أنه كان في ورطة بعد محاولته الفاشلة للعثور على قناة من شأنها أن تعيده إلى الشاطئ.
وأضاف: "اتضح بعد حوالي 20 دقيقة أنني لن أتمكن من العودة وأنني بحاجة إلى بعض المساعدة".
وبما أن شريكه على الشاطئ كان يعتقد أن راكب الأمواج قد غادر للذهاب للتسوق، لم يكن أحد يبحث عنه حقًا.
لكن شيرمان كان يرتدي ساعته Apple Watch Ultra، التي تحتوي على اتصال خلوي مدمج، ثم اتصل بخدمات الطوارئ الأسترالية، التي بقيت على الخط لمدة ساعة حتى وصول الإنقاذ، وعلى الرغم من التحديات، تم إنقاذ شيرمان وهو في حالة جيدة. (اليوم السابع)
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