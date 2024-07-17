اكتشاف كهف على سطح القمر يمكن أن يكون مفيداً لرواد الفضاء

اكتشف باحثون من جامعة ترينتو في إيطاليا مؤخرا حفرة مفتوحة على سطح القمر يعتقدون أنها تؤدي إلى نظام قنوات خاص بكهف تحت أرض هذا الجرم السماوي.

واستخدم الباحثون بيانات الرادار الخاصة بالمركبة الفضائية Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا للنظر إلى أعمق حفرة معروفة على القمر، والتي تسمى Mare Tranquillitatis Pit، وفقما ذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nature Astronomy.

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وبحسب القراءات والتحليلات التي درسها الباحثون، فإن هناك مؤشرات على وجود قناة تخرج من قاع الحفرة يتراوح طولها بين 30 و80 مترا، ويصل عرضها لحوالي 45 مترا.







وذكر الباحثون في دراستهم: "يشير هذا الاكتشاف إلى أن الحفرة تمثل موقعا واعدا لقاعدة قمرية، لأنها توفر مأوى من البيئة السطحية القاسية، ويمكن أن تدعم الاستكشاف البشري للقمر على المدى الطويل".





وأضافوا أن "أنابيب الحمم البركانية يمكن أن تكون سمات شائعة موجودة أسفل السهول القمرية، لذلك يمكن أن يكون هناك العديد من المواقع الأخرى المناسبة لإنشاء قواعد رواد الفضاء أسفل سطح القمر مباشرة".

جدير بالذكر أنه تم العثور على حوالي 200 حفرة قمرية حتى الآن، ويمكن أن يساعد إجراء المزيد من الأبحاث عليها باستخدام تقنيات الرادار في تحديد المواقع التي يمكن أن تكون مفيدة لرواد الفضاء للاحتماء من درجات الحرارة القصوى والظروف الصعبة الأخرى على سطح القمر. (سكاي نيوز)