لاستعادة الصور المفقودة أو التالفة... آبل تضيف ألبوماً جديداً

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أضافت شركة آبل ميزة جديدة إلى تطبيق الصور، يتمثل في ألبوم جديد يساعد المستخدمين على استعادة الصور ومقاطع الفيديو المفقودة أو التالفة.وتأتي هذه الميزة ضمن تحديث لنظام iOS 18، ما يوفر طريقة لاستعادة المحتوى المفقود، وفقاً لما ورد في موقع "ماك رومرز".ويتيح الألبوم الجديد الذي يحمل اسم "Recovered" للمستخدمين رؤية الصور ومقاطع الفيديو المفقودة أو التالفة، وما زالت موجودة على أجهزتهم.ويتوفر هذا الألبوم الآن مع أنظمة آبل الجديدة "iOS 18"، و "iPadOS 18"، و "macOS Sequoia".وأوضحت الشركة الأميركية أن الجهاز سيقوم تلقائياً بالبحث عن الصور ومقاطع الفيديو القابلة للاسترداد، بمجرد التحديث إلى "iOS 18"، و "iPadOS 18"، و "macOS Sequoia"، ثم عرضها في الألبوم الجديد داخل تطبيق الصور.وسيكون هذا الألبوم متاحاً إلى جانب الألبوم الحالي "المحذوفة مؤخراً"، الذي يضم الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة لمدة قدرها 30 يوماً، قبل حذفها تلقائياً بنحو نهائي.وهناك حالات متعددة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الصور ومقاطع الفيديو أو إتلافها، مثل مشكلات في قاعدة البيانات أو عند التقاط الصور وعدم حفظها بنحو صحيح في مكتبة الصور، كما يمكن أن تتسبب التطبيقات الخارجية التي لديها صلاحيات إدارة مكتبة الصور في فقدان المحتوى أو إتلافه.وسيظهر الألبوم الجديد فقط إذا عُثر على صور أو مقاطع فيديو مفقودة أو تالفة على الجهاز، ويتطلب الوصول إليه تأكيد الهوية عبر خاصية تعرّف الوجه Face ID أو بصمات الأصابع Touch ID.