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تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" يختبر ميزة جديدة.. ما هي؟

Lebanon 24
17-07-2024 | 16:25
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يختبر تطبيق "واتساب" ميزة جديدة للترجمة الفورية للرسائل الواردة بلغات مختلفة عن لغة المستخدم داخل المحادثات، اعتماداً على خدمة "غوغل ترانسليت".


وذكر تقرير لموقع WABetaInfo، أن خدمة التراسل الفوري ستدمج ميزة الترجمة الفورية من Google Translate، مما سيسمح للمستخدمين بترجمة الرسائل داخل واتساب، بدلاً من فتح تطبيق منفصل.
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وتعتمد الميزة على تقنية الترجمة الفورية من غوغل، من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، لأن عملية المعالجة تتم محلياً على هاتف المستخدم، وذلك يحافظ على خصوصية محتوى الرسائل.

وسيحتاج المستخدم إلى تحميل حزم اللغات لتمكين هذه الميزة في المستقبل، مما يضمن الوصول إلى الترجمة بالغات المفضلة في أي وقت.
 
 
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه الميزة الحية للترجمة محدودة في البداية لبعض اللغات مثل الهندية والإنجليزية، مع احتمال توسيعها لتشمل المزيد من اللغات في التحديثات المستقبلية.
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