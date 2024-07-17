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تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تضيف ميزة تساعد في استعادة الصور المفقودة

Lebanon 24
17-07-2024 | 23:00
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أضافت شركة آبل إلى تطبيق الصور ألبوماً جديداً يساعد المستخدمين على استعادة الصور ومقاطع الفيديو المفقودة أو التالفة.

ووفقاً لموقع "ماك رومرز"، تأتي هذه الميزة ضمن تحديث لنظام iOS 18، ما يوفر طريقة لاستعادة المحتوى المفقود.
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ويتيح الألبوم الجديد الذي يحمل اسم "Recovered" للمستخدمين رؤية الصور ومقاطع الفيديو المفقودة أو التالفة، وما زالت موجودة على أجهزتهم.

ويتوفر هذا الألبوم الآن مع أنظمة آبل الجديدة "iOS 18"، و "iPadOS 18"، و "macOS Sequoia".

وأوضحت الشركة أن الجهاز سيقوم تلقائياً بالبحث عن الصور ومقاطع الفيديو القابلة للاسترداد، بمجرد التحديث إلى "iOS 18"، و "iPadOS 18"، و "macOS Sequoia"، ثم عرضها في الألبوم الجديد داخل تطبيق الصور.

وسيكون هذا الألبوم متاحاً إلى جانب الألبوم الحالي "المحذوفة مؤخراً"، الذي يضم الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة لمدة قدرها 30 يوماً، قبل حذفها تلقائياً بنحو نهائي.

وسيظهر الألبوم الجديد فقط إذا عُثر على صور أو مقاطع فيديو مفقودة أو تالفة على الجهاز، ويتطلب الوصول إليه تأكيد الهوية عبر خاصية تعرّف الوجه Face ID أو بصمات الأصابع Touch ID.
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