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تكنولوجيا وعلوم

أحدها من فئة Х العليا.. رصد 5 توهجات قوية على الشمس

Lebanon 24
18-07-2024 | 00:00
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أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية أن العلماء رصدوا يوم 14 تموز، خمسة توهجات قوية على الشمس، أحدها من فئة Х العليا.

وجاء في بيان المعهد: "رصد العلماء في الساعة 5.34 (بتوقيت موسكو) يوم 14 تموز توهجا من فئة X1.3 استمر لمدة 29 دقيقة في نطاق الأشعة السينية في مجموعة البقع الشمسية 3738 (S12W39)".
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وبالإضافة الى ذلك حدثت ليلة الأحد توهجات شمسية من فئة М5.0, М2.7, М1.7، وفي الصباح حدث توهج آخر من فئة М3.0 .

ويشير العلماء إلى أنه بعد هذه التوهجات، كان مستوى تأثير الأشعة السينية الشمسية على الغلاف الأيوني للأرض، وفقا لبيانات الطقس الفضائي، عند مستوى R3 (قوي) على مقياس من خمسة مؤشرات، حيث الأعلى هو R5 (شديد). وحاليا، وفقا لبيانات مراقبة الطقس الفضائي، يظهر المستوى على مقياس R (هادئ).

وتجدر الإشارة إلى أن التوهجات الشمسية تقسم استنادا لقوة إشعاع الأشعة السينية إلى خمس فئات A وB وC وM وX. يتوافق الحد الأدنى للفئة A0.0 مع قوة إشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانوواط لكل متر مربع. وتزداد عند الانتقال إلى الفئة التالية بمقدار 10 مرات. (روسيا اليوم)
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