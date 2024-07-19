تسببت بأحد أكبر الأعطال في تاريخ الإنترنت.. معلومات عن شركة Crowdstrike

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تسبب عطل تقني عالمي، الجمعة، في شل مطارات وشركات للطيران وللاتصالات ووسائل إعلام، بالإضافة إلى مؤشرات البورصة بعدة مدن، أبرزها لندن وسنغافورة، فيما قال مصدر أمني بالحكومة البريطانية لوكالة "رويترز"، إن الخلل التقني لا يتم التعامل معه على أنه "هجوم سيبراني متعمد".من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Crowdstrike، جورج كورتس، إن المشكلة التقنية التي واجهت الأنظمة التابعة لشركة مايكروسوفت تم حلها، لافتاً إلى أن الخطوة المقبلة هي العمل على استعادة أنظمة العملاء للعمل بشكل طبيعي من جديد.وأضاف كورتس، في مقابلة مع شبكة NBC الإخبارية، أن فريق الدعم يتواصل مع القطاعات التي تعاني من المشكلة التقنية بشكل فردي من أجل حلها والعودة إلى العمل في أقرب وقت. وأشار إلى أن الأنظمة المتعلقة بشركة مايكروسوفت فقط هي التي تعرضت إلى الخلل التقني.وأثر انقطاع تقني عالمي على العمليات في مختلف البلدان حول العالم بما في ذلك المطارات الإسبانية والألمانية والأميركية، وشركات الطيران، ووسائل إعلام، وقطاعات مالية، بما يشمل البنوك و تداول النفط والغاز، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية لدورة لألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.وواجه مسافرون على متن رحلات جوية في أنحاء العالم تأخيرات وإلغاءات ومشكلات في إجراءات تسجيل الدخول مع تعرض مطارات وخطوط طيران لمشكلات تقنية كبرى في خدمات تكنولوجيا المعلومات في إطار العطل التقني العالمي.وعزا مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي العطل إلى تحديث للبرامج من قبل شركة Crowdstrike للأمن السيبراني تسبب في حدوث مشكلة في برنامج "ويندوز"، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".ويبدو أن مشكلة التحديث في Crowdstrike قد أثرت بشكل مباشر على أنظمة ويندوز حول العالم، حيث أظهرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة شاشة خطأ تعرف باسم "blue screen of death".وCrowdstrike شركة أميركية للأمن السيبراني تساعد الشركات في إدارة أمانها في "بيئات تكنولوجيا المعلومات"، وتشمل كل ما يتم الوصول إليه عبر اتصال بالإنترنت. وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية الشركات ومنع خروقات البيانات والهجمات السيبرانية.