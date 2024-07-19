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تكنولوجيا وعلوم

بإعلان غريب.. "آبل" تطلب التوقف عن استخدام "غوغل كروم"

Lebanon 24
19-07-2024 | 13:59
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تدعو حملة "آبل" الجديدة الى استخدام متصفح "سافاري" للأمان والخصوصية.


ويعرض الإعلان الجديد للشركة على لحن "يا زمان الوصل في الأندلس"، كاميرات أمنية تحلق في الهواء وتراقب جميع مستخدمي الهواتف الذكية، ومن الواضح أنها تستهدف مستخدمي أندرويد، ويظهر مستخدم آيفون الذي يفتح متصفح سافاري فتنفجر الكاميرات.
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وفي حين لا تقول آبل صراحة أنه يجب التوقف عن استخدام متصفح كروم، إلا أنها تظهر ما يحدث لمتصفحي غوغل بسبب ملفات تعريف الارتباط، فيما يبقى سافاري متصفحاً يحمي الخصوصية.


وفقاً لتقرير من The Information، يستخدم 30% من مستخدمي آيفون متصفح كروم، كمتصفح افتراضي، وتريد غوغل زيادة هذه النسبة إلى 50%، وهذا يعادل 300 مليون جهاز iOS آخر، ويأتي هذا في وقت يعد فيه الحفاظ على ولاء الأشخاص للتطبيقات، المسار الأكثر ربحاً.


ويبدو أن آبل وضعت خطة، اعتماداً على مشكلتين رئيسيتين لدى غوغل، الأولى نهم كروم لملفات تعريف الارتباط للتتبع، حيث النوافذ المنبثقة التي تسأل إذا ما كنت تقبل ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، وبمجرد الدخول إلى إعدادات الخصوصية في كروم، ستصاب بالذهول من آلاف  المواقع التي تتعقب مكان وجودك على الإنترنت، والأسوأ من ذلك، يبدو أنها ستظل موجودة حتى عام 2025 وفقاً لتقرير Google's Privacy Sandbox.

والمشكلة الثانية، هي وضع المتصفح المخفي، الذي يبدو أنه ليس خفياً حقاً، وبحسب شركة Mountain View، فيما تعلن غوعل اهتمامها بالخصوصية، لكن أفعالها تثبت العكس، فعلى سبيل المثال، وعدت غوغل بالأمان في وضع التصفح المتخفي، ولكن بعد ذلك اضطرت إلى الاعتراف بأن درع الخصوصية هذا ليس خاصاً حقاً.

وهذه هي الأشياء التي يوقفها متصفح سافاري منذ البداية، بما في ذلك منع التتبع عبر المواقع افتراضياً، وإخفاء عنوان IP الخاص بك، بشرط أن يكون لديك حساب iCloud+.
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