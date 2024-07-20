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تكنولوجيا وعلوم

بعد العطل التقني.. ماسك يحذف برامج "كراودسترايك" من جميع الأنظمة التقنية لشركاته

Lebanon 24
20-07-2024 | 03:00
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أكد الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك حذف برامج الأمن السيبراني لشركة "كراودسترايك" من كافة أنظمة شركاته.

وجاء إعلان ماسك بعد عطل تقني واسع النطاق عالميا نجم عن تحديث خاطئ لأحد برامج "كراودسترايك" وأسفر عن خلل في أنظمة الكومبيوتر.

وقال ماسك في تعليق على منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد قمنا للتو بحذف CrowdStrike من جميع أنظمتنا".
 
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وأفاد سابقا بأن الانقطاع "أدى إلى توقف سلسلة توريد السيارات"، لكنه لم يذكر تقديرا للخسائر التي تكبدها.

وذكر في منشور لاحق: "للأسف، يستخدم العديد من الموردين وشركات الخدمات اللوجستية هذه الخدمة".

وعقب تصريحات ماسك، تراجعت أسهم شركة الأمن السيبراني التي كانت قد هبطت بالفعل بسبب الأخبار المتداولة على نطاق عالمي، بشكل أكبر وانخفضت بنسبة 11% إلى 305.39 دولار اعتبارا من الساعة 12:49 ظهرا في نيويورك.

وأدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف رحلات جوية وتوقف بنوك عن العمل وتوقف وسائل إعلام عن البث في اضطراب هائل أثر على الشركات والخدمات في جميع أنحاء العالم.

وذكرت شركة "كراودسترايك" للأمن السيبراني أن المشكلة التي يعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثا أمنيا أو هجوما إلكترونيا.

وأكدت أن المشكلة حدثت عندما نشرت تحديثا معيبا لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز. (روسيا اليوم)


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