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تكنولوجيا وعلوم

عقب تسببها بفوضى عالمية.. رئيس شركة Crowdstrike يعتذر علنا (فيديو)

Lebanon 24
20-07-2024 | 04:00
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اعتذرت شركة Crowdstrike رسميا بعدما تسببت في فوضى عالمية أمس الجمعة نتيجة الخلل التقني الناجم عن تحديث خاطئ لبرنامجها، ما تسبب في تعطل أجهزة الكمبيوتر التي تشغّل برامج "مايكروسوفت".

وبعد حوالي 6 ساعات من تعطل أنظمة الحوسبة حول العالم، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني، جورج كورتز، علنا قائلا إن الخلل كان ناجما عن خطأ برمجي.

وقال في مقابلة مع برنامج "توداي" على شبكة "إن بي سي": "نحن نأسف بشدة للتأثير الذي سببناه لعملائنا والمسافرين وأي شخص تأثر بهذا الأمر، بما في ذلك شركتنا".

وتعهد أيضا بالعمل مع كل عميل على حدة، أثناء محاولة إعادة خدمة الإنترنت، الأمر الذي قد يستغرق ساعات.

وأضاف كورتز: "قد يستغرق الأمر بعض الوقت لبعض الأنظمة التي لن تستعيد عملها تلقائيا".
 
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وأثر خلل Crowdstrike على أنظمة الحوسبة حول العالم، ليشمل الضرر الناجم مشاكل عديدة في البنوك وشركات الطيران وشركات البث الإذاعي والتلفزيوني حول العالم.

ويعود الخلل إلى تحديث جديد لأحد منتجات برامج CrowdStrike، يُسمى Falcon، أدى إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز".(روسيا اليوم)

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