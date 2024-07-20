لاستعادة البيانات والصور في حال فقدانها.. جرّب هذه التطبيقات

فقدان الصور أو الرسائل أو جهات الاتصال الثمينة من جهاز "آيفون" الخاص بك تجربة لا يحب أحد خوضهاK ومن يتعرض لذلك قد يُرجع السبب إلى قلة الحظ، لكن في أغلب الأحيان قد يكون ذلك لأسباب تقنية يتحمل المستخدم نفسه بعض المسؤولية عن حدوثها.

Advertisement

فقدان البيانات على أجهزة "آيفون"

قبل التعمق في سرد حلول الاسترداد، نلقي نظرة على أكثر الأسباب شيوعاً لفقدان البيانات على أجهزة "آيفون". بداية فلنتفق على أنه لا أحد معصوماً عن النقر بالخطأ على الزر "الخطأ" الذي يؤدي إلى اختفاء البيانات في لحظة. كذلك، فإن تحديثات البرامج، على الرغم من أهمية القيام بها باستمرار، قد تؤدي أحياناً إلى فقدان البيانات بسبب مشكلات التوافق أو مواطن الخلل غير المتوقعة.

ولا ننسى أيضاً الضرر المادي الذي قد يلحق بجهاز الجوال مثل التعرض للماء أو السقوط ما يؤدي إلى إتلاف البيانات أو جعل الوصول إليها غير ممكن.

وفي بعض الحالات يؤدي إجراء إعادة "ضبط المصنع" إلى مسح ما على جهاز "آيفون"، واختفاء جميع البيانات، ما لم تكن لديك نسخة احتياطية مسبقة.



القاعدة الذهبية لحماية البيانات

ينصح الخبراء بعمل نسخة احتياطية لجهاز "آيفون" بانتظام، حيث توفر "أبل" مساحة تخزين "آي كلاود" (مجانية لمساحات تخزين محددة) للنسخ الاحتياطية، مما يسمح باستعادة البيانات إلى الجهاز الجديد أو إعادة ضبطه.

الأمر هذا يتيح توصيل جهاز "آيفون" بجهاز بالكومبيوتر الخاص بك واستخدام "آي تيونز" (iTunes) إجراء نسخة احتياطية كاملة لبيانات الجوال، ويمكن أن يكون هذا حلاً أكثر قوة، لكنه يتطلب تدخلاً حاسوبياً ويدوياً، ويجهل كثير من المستخدمين طريقة القيام بذلك.



تطبيقات استعادة البيانات

إذا لم تكن مجتهداً في عمليات النسخ الاحتياطي، فإن تطبيقات استعادة البيانات تصبح الحل المحتمل الأمثل.

وتحاول هذه التطبيقات استعادة البيانات المفقودة عن طريق فحص وحدة التخزين الداخلية للجوال، أو استخراج المعلومات من النسخ الاحتياطية الموجودة.

مع هذا، فإن معدل النجاح يعتمد على عدة عوامل، فكلما أسرعت في التصرف بعد فقدان البيانات، زادت فرص استردادها.

وتصبح البيانات المكتوبة أكثر صعوبة في استردادها. أيضاً تتمتع الصور ومقاطع الفيديو بفرصة أكبر للاسترداد مقارنة بالرسائل المكتوبة أو بيانات التطبيق.



تطبيقات استعادة البيانات

يقدم عالم تطبيقات استعادة البيانات مجموعة متنوعة من الخيارات. فلنستعرض بعضاً من تلك المجانية والمدفوعة منها، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف معدلات النجاح.



- التطبيقات المجانية:



Disk Drill iPhone Recovery:

يفحص هذا التطبيق جوال "الآيفون" أو يستخرج البيانات من النسخ الاحتياطية لـ"iTunes" لتحديد الملفات القابلة للاسترداد، مثل الصور ومقاطع الفيديو، وجهات الاتصال، والرسائل. وعلى الرغم من أن الفحص مجاني، فإن استعادة البيانات الفعلية تتطلب ترقية مدفوعة الأجر.

كذلك، فإن التطبيق يوفر واجهة سهلة الاستخدام، ويعمل على أجهزة كومبيوتر "ماك" و"ويندوز".



EaseUS MobiSaver:

يوفر هذا التطبيق فحصاً مجانياً، ولكنه يتطلب اشتراكاً مدفوعاً لاستعادة البيانات. يتميز بواجهة سهلة الاستخدام، ويدعم استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية لـ"آيفون"، والتخزين على "آي كلاود"، وحتى مباشرة من "آيفون" نفسه في بعض الحالات.



iMyFone D-Back:

يتيح التطبيق إجراء فحص مجاني لتقييم أنواع البيانات القابلة للاسترداد. ومع أنه يتقاضى رسوماً مقابل استعادة البيانات، لكنه يوفر التوافق مع سيناريوهات فقدان البيانات المختلفة، مثل الحذف غير المقصود، وتعطل الجهاز، وفشل كسر الحماية.

ويدعم هذا التطبيق تنسيقات ملفات متعددة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، والرسائل، وجهات الاتصال، وبيانات التطبيق.



- التطبيقات المدفوعة:



Dr.Fone - iOS Data Recovery:

يقدم التطبيق نطاقاً أوسع من خيارات الاسترداد مقارنة ببعض البدائل المجانية، ويمكنه استرداد البيانات من أجهزة "آيفون" المعطلة، والنسخ الاحتياطية المشفرة، وحالات فقدان البيانات المختلفة، مثل تعطل النظام، أو نسيان كلمات المرور. كما أنه يتميز بميزات، مثل الاسترداد الانتقائي، مما يسمح لك باختيار ملفات معينة لاستردادها. ومع ذلك، تأتي هذه الميزات بسعر ممتاز.



FonePaw iPhone Data Recovery:

يوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام، وخيارات استرداد متعمقة. يمكنه استرداد البيانات مباشرة من أجهزة "آيفون"، والنسخ الاحتياطية لـ"آي تيونز" والنسخ الاحتياطية على "آي كلاود".

كذلك، يقدم التطبيق ميزات، مثل معاينة البيانات القابلة للاسترداد قبل الشراء، مما يسمح لك بتقييم إمكانيات التطبيق قبل الالتزام به. (الشرق الأوسط)