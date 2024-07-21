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تكنولوجيا وعلوم
جهاز "Acer" الجديد.. هل يستحق الإنتظار؟
Lebanon 24
21-07-2024
|
10:51
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يُعد جهاز Acer Chromebook Plus 516 GE المُحدّث أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشة الأكبر مع أحدث الميزات المضمنة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في مجموعة ChromeOS.
تم إصدار هذا الجهاز في شهر آذار، ليحل محل الجيل الأول من أجهزة Acer Chromebook 516 GE.
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في العام الماضي، قدمت غوغل فئة Chromebook Plus لتعزيز خط أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأكثر قوة بنظام ChromeOS مع ميزات الذكاء الاصطناعي التي لم تكن متوفرة في خط غير Plus. على الرغم من أنه ليس تصنيف Plus، إلا أن جهاز Acer Chromebook 516 GE الأصلي حقق معظم المتطلبات المفضلة ولكنه يفتقر إلى جودة البناء وتعزيز الأداء الذي يوفره بديله.
يعمل هذا الطراز ذو مجموعة الرسومات الموسعة الرباعية (WQXGA) بعرض 16 بوصة بمعالج "Intel Core 5 120U" مع "Intel Graphics" وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ووحدة تخزين SSD PCIe Gen4 سعة 256 جيجابايت.
وتُعد GE اختصارًا لـ "Gaming Edition" وهي فريدة من نوعها لأنها توفر ميزات الألعاب المستندة إلى السحابة مع أداء لائق. وعلى الرغم من أنها تفتقر إلى معالج مخصص للألعاب من AMD أو Nvidia، فإن الدوائر الإلكترونية المعدلة تعمل على تعزيز التسليم السريع للألعاب دون أي وقت تأخير على خوادم الألعاب المستندة إلى السحابة. (technews)
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