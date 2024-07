جهاز "Acer" الجديد.. هل يستحق الإنتظار؟

Advertisement

يُعد جهاز Acer Chromebook Plus 516 GE المُحدّث أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشة الأكبر مع أحدث الميزات المضمنة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في مجموعة ChromeOS.تم إصدار هذا الجهاز في شهر آذار، ليحل محل الجيل الأول من أجهزة Acer Chromebook 516 GE.في العام الماضي، قدمت غوغل فئة Chromebook Plus لتعزيز خط أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأكثر قوة بنظام ChromeOS مع ميزات الذكاء الاصطناعي التي لم تكن متوفرة في خط غير Plus. على الرغم من أنه ليس تصنيف Plus، إلا أن جهاز Acer Chromebook 516 GE الأصلي حقق معظم المتطلبات المفضلة ولكنه يفتقر إلى جودة البناء وتعزيز الأداء الذي يوفره بديله.يعمل هذا الطراز ذو مجموعة الرسومات الموسعة الرباعية (WQXGA) بعرض 16 بوصة بمعالج "Intel Core 5 120U" مع "Intel Graphics" وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ووحدة تخزين SSD PCIe Gen4 سعة 256 جيجابايت.