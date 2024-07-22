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تكنولوجيا وعلوم
عن أزمة الإنترنت.. مايكروسوفت توجّه أصابع الإتهام إلى الإتحاد الأوروبي
Lebanon 24
22-07-2024
|
09:39
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ذكرت تقارير أن شركة مايكروسوفت تقوم بتحليل ما إذا كانت القيود التي فرضتها المفوضية الأوروبية قد تكون مسؤولة جزئيًا عن تضخيم المشكلات مع أنظمة Windows أثناء حادثة انقطاع "CrowdStrike" الأخيرة .
واشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنه في نقطة مثيرة للاهتمام تتعلق بأمن أنظمة تشغيل ويندوز، أشار المتحدث باسم مايكروسوفت إلى أن اتفاقا عام 2009 مع المفوضية منع الشركة من تعزيز أمن نظام التشغيل بشكل أكثر صرامة.
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وجاء الاتفاق ردا على شكوى، ويلزم مايكروسوفت بمنح مطوري برامج الأمان نفس مستوى الوصول إلى نظام التشغيل ويندوز الذي تمنحه الشركة نفسها.
وينص الاتفاق على أن مايكروسوفت يجب أن تشارك واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها لأنظمة التشغيل "Windows Client" و"Server" مع مطوري برامج الأمان التابعين لجهات خارجية، لكن حادث الأسبوع الماضي سلط الضوء على مخاطر مثل هذا الانفتاح. (Tech radar)
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