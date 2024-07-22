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تكنولوجيا وعلوم

إجراءات صارمة.. هذه التطبيقات لن يسمح بوجودها في "متجر غوغل"

Lebanon 24
22-07-2024 | 15:46
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أعلنت شركة غوغل أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق التطبيقات منخفضة الجودة في متجر التطبيقات الخاص بها في الشهر المقبل، لضمان أن "التطبيقات تتوافق مع المعايير المرتفعة لكتالوج بلاي وتجذب المستخدمين من خلال وظائف عالية الجودة وتجارب المستخدمين".
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وأكدت الشركة أن "التطبيقات يجب أن توفر تجربة مستقرة وسريعة الاستجابة وممتعة للمستخدم".
 
كما أوضحت أن "التطبيقات التي تتعطل وليس لديها الدرجة الأساسية من الفائدة الكافية كتطبيقات للهاتف المحمول أو التي تفتقر إلى المحتوى الممتع أو تظهر سلوكاً آخر لا يتوافق مع تجربة مستخدم ناجحة وممتعة لن يتم السماح بوجودها على غوغل بلاي".
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