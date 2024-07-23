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تكنولوجيا وعلوم

ميزة Ask Photos للبحث الذكي عن الصور.. جديد غوغل

Lebanon 24
23-07-2024 | 00:55
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بدأت شركة "غوغل" Google اختبار ميزة البحث عن الصور اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي Ask Photos في خدمة الصور Google Photos التابعة لها.
وبدأ بعض مستخدمي الخدمة تلقي دعوات لاختبار نسخة تجريبية من الميزة الجديدة التي شهدت بعض التغييرات منذ إعلانها.
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ولا تقتصر وظيفة هذه الأداة على العثور على الصور فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشمل استخراج المعلومات وعرضها من الصور المخزنة.
ولم تُطلق "غوغل" الميزة رسميًا حتى الآن، إذ إنها ليست جاهزة تمامًا، وتختفي بعد مدة قصيرة من ظهورها. ومع ذلك، فإن تجربة الميزة تتيح للمستخدمين فهم كيفية استخدامها.


وأدخلت "غوغل" تحسينات على الميزة الجديدة منذ إعلانها في منتصف مايو الماضي خلال مؤتمر المطورين Google I/O 2024.
وفي البداية، كانت الميزة تحتوي على علامة تبويب مخصصة داخل تطبيق صور جوجل. أما الآن، فتظهر ميزة Ask Photos كزرٍّ بارز بجوار مربع البحث في علامة التبويب "بحث". وستقترح الميزة أيضًا أسماءً للأشخاص المختلفين الذين اُكتشفوا في الصور لتحسين الأداء.
وعند النقر على زر Ask Photos، ستظهر شاشة جديدة تعرض شعار Gemini وأسئلة مقترحة وخيارًا لكتابة سؤال مخصص.
ويشير بدء اختبار الميزة إلى قرب إطلاقها، علمًا بأن الشركة لم تقدم موعدًا محددًا خلال الإعلان، واكتفت بالقول إنها ستصل "خلال الأشهر القادمة".
وتُعد الأداة تطورًا لأداة البحث الكلاسيكية في صور "غوغل"، وهي تعتمد على قوة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) من جوجل لتحسين قدرات البحث بنحو كبير. وستتمكن الأداة من فهم المتطلبات المعقدة للعثور على الصور، والمعلومات المتاحة فيها. (العربية)
 
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