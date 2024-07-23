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تكنولوجيا وعلوم
هذه الهواتف ستدعم نظام التشغيل الجديد iOS 18.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
23-07-2024
|
06:31
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أعلنت "أبل" في الشهر الماضي، عن سلسلة من تحديثات الذكاء الاصطناعي لأنظمة التشغيل الخاصة بها. وفيما يخص "iPhone"، كشفت الشركة الأميركية النقاب عن نظام التشغيل iOS 18، المتوفر حاليا في نسخته التجريبية.
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وتقوم "أبل" بإزالة طراز أو اثنين من هواتف آيفون القديمة من قائمة الأجهزة المدعومة في كل مرة تقوم فيها بإصدار نظام "iOS" جديد.
وقال موقع "زيد نيت" إن معظم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستكون متوفرة في iPhone 15 Pro والموديلات الأجدد، حيث تتطلب تلك الميزات قوة المعالجة لمجموعة شرائح A17 Pro أو الشرائح الأحدث.
لكن iOS 18 سيظل متاحا للعديد من الأجهزة القديمة، وفيما يلي قائمة بهواتف iPhone المدعومة بنظام التشغيل الجديد:
- آيفون 15
- آيفون 15 بلس
- آيفون 15 برو
- آيفون 15 برو ماكس
- آيفون 14
- آيفون 14 بلس
- آيفون 14 برو
- آيفون 14 برو ماكس
- آيفون 13
- آيفون 13 ميني
- آيفون 13 برو
- آيفون 13 برو ماكس
- آيفون 12
- آيفون 12 ميني
- آيفون 12 برو
- آيفون 12 برو ماكس
- آيفون 11
- آيفون 11 برو
- آيفون 11 برو ماكس
- آيفون إكس إس
- آيفون إكس إس ماكس
- آيفون إكس آر
- آيفون إس إي
هذا ولن تدعم هواتف iPhone X أو iPhone 8 أو الطرازات السابقة النظام الجديد.
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