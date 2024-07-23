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تكنولوجيا وعلوم

ميتا وغوغل تتنافسان على نظارات Ray-Ban

Lebanon 24
23-07-2024 | 08:00
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دخلت مجموعة لوكسوتيكا الإيطالية EssilorLuxottica، مالكة علامات النظارات التجارية الكبرى مثل "راي بان" Ray-Ban، في دائرة اهتمام شركتي التكنولوجيا الرائدتين ميتا وغوغل.

وتخطط ميتا لاستثمار مليارات الدولارات لشراء نحو 5% من أسهم الشركة الإيطالية، البالغة قيمتها 88 مليار يورو، وسبق للجانبين التعاون في إنتاج جيلين من نظارات Ray-Ban الذكية، وفق موقع "ذا فيرج".
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وتشير المصادر إلى أن المفاوضات في مراحل متقدمة، ومن المرجح أن تقوم ميتا بهذا الاستثمار.

كما أجْرت غوغل مؤخراً مفاوضات مع الشركة الإيطالية لتقديم مساعدها الذكي "جيميناي" Gemini على متن نظارات ذكية جديدة، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقد تكون الخطوة بمثابة محاولة من غوغل لجعل "لوكسوتيكا" تفكر في إضعاف علاقتها مع ميتا، ما قد يكون محركاً رئيسياً وراء سعي الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ للاستثمار الكبير الذي يستعد للقيام به الآن.

جدير بالذكر أن غوغل شاركت لمحة عن رؤيتها لأهمية وصول مساعدها الصوتي الذكي إلى النظارات الذكية، عبر مشروعها المستقبلي Project Astra، الذي قدمته لأول مرة في مؤتمرها السابق للمطورين.

ويعتمد المشروع على استخدام نموذج ذكي يفهم العالم اعتماداً على تحليل فوري لكل ما تراه عدسات كاميرات الهواتف أو النظارات الذكية، بحيث تتمكن من الإجابة عن أي تساؤل يطرحه المستخدم عن طريق الأوامر الصوتية.
 
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