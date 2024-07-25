سامسونغ تستعد لإطلاق الجيل الجديد من حواسب Galaxy اللوحية

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تستعد سامسونغ، وفق ما ذكرته بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية، لإطلاق جيلها الأحدث من حواسب Galaxy اللوحية.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سامسونغ تعمل على تطوير نموذجين رئيسيين من الحواسب اللوحية الجديدة، هما +Galaxy Tab S10 وGalaxy Tab S10 Ultra، وستبدأ عملية الإنتاج التسلسلي لهذه الأجهزة في آب المقبل.ومن جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants، روس يونغ إلى أن حواسب سامسونغ الجديدة من المفترض أن تطرح في تشرين الاول المقبل، وستأتي بلونين أساسيين: الأسود والرمادي.ومن المتوقع أن تحصل الأجهزة الجديدة على شاشات كبيرة مثل حواسب Galaxy الرائدة التي ظهرت العام الماضي، كما من المفترض أن تحصل على معالجات MediaTek Dimensity 9300 التي تتفوق على معالجات Snapdragon 8 Gen 3، لكن من غير المعروف بعد فيما إذا كانت سامسونغ قد وقعت عقودا مع MediaTek للحصول على هذه المعالجات.وكما في حواسب Galaxy السابقة ستحصل الحواسب الجديدة على شاشات تعمل باللمس، يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي، كما ستزود بكاميرات عالية الأداء، وستجهز بلوحات مفاتيح خارجية، ومن المفترض أن تحصل على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ظهرت في هواتف سامسونغ الجديدة. (روسيا اليوم)