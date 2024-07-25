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تكنولوجيا وعلوم
تحديثات جذرية في هواتف آيفون الجديدة... ماذا ستحمل معها؟
Lebanon 24
25-07-2024
|
07:21
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تعمل شركة أبل على تطوير مجموعة مزايا جديدة، تهدف لتعزيز قدرات الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون خلال العامين المقبلين، ما يتيح تقديم تجربة أداء أفضل لمستخدمي هواتفها الرائدة.
وذكرت تقارير نشرها موقع "ذا إنفورميشن"، أن أبل ستضيف مكوناً جديداً للإصدار المرتقب من هواتفها هذا العام "آيفون 16"، يتمثل في رقاقة جرافيت بحجم أكبر داخل هيكل الهواتف، ما سيعالج مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء إنجاز المهام الشاقة في معالجة البيانات، مثل تشغيل فيديوهات بدقة فائقة أو معالجة رسومات عالية التعقيد والتطوّر، لا سيما مع إطلاق أبل ميزة Game Mode في نظام تشغيل iOS 18، الذي جعل هواتف أبل أكثر جذباً لعشاق ألعاب الفيديو.
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وأفادت تقارير، بأن العديد من المستخدمين واجهوا مشكلات معقدة مع ارتفاع حرارة هواتف "آيفون 15" فور شرائها، ما دفع الشركة للتعجيل آنذاك، لحل المشكلة عبر تحديث برمجي، ولكن يبدو أن الشركة ستعمل هذا العام على تفادي المشكلة بحل جذري.
وكشف موقع "ذا إنفورميشن" في تقرير جديد، أن عملاق التكنولوجيا الأميركي يعمل على تطوير أول هاتف قابل للطي، ويحمل اسماً رمزياً داخلياً هو V68، ما يعد مؤشراً على أن الهاتف خرج من طور كونه مجرد فكرة على الورق إلى مرحلة التطوير الفعلي لمنتج جديد، تتعاون الشركة في إطاره مع موردين في آسيا.
ورجح التقرير أن شركة أبل ربما تطرح هاتف آيفون القابل للطي، في وقت مبكر من عام 2026، ما يمثل أكبر تجديد في تصميم الأجهزة لمنتجها الأكثر شعبية. ويبدو أن استراتيجية الشركة في سوق الهواتف القابلة للطي تحاكي اتجاه منافستها الكورية الجنوبية سامسونج مع هواتف جلاكسي زد فليب ذات الطي الرأسي.
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