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تكنولوجيا وعلوم

"ريديت" تمنع ظهور محتواها في نتائج محركات البحث باستثناء "غوغل"

Lebanon 24
26-07-2024 | 06:20
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فقدت محركات البحث المختلفة، عدا Google Search، قدرتها على إظهار نتائج البحث من منصة Reddit، وذلك بعد تحديث جديد لملف robots.txt الخاص بالموقع. 

جاء هذا التحديث كجزء من استراتيجية جديدة تهدف إلى تنظيم الوصول إلى محتوى الموقع واستخدامه.
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السبب وراء هذا التحديث هو أن ريديت تسعى لحماية محتواها من الاستخدام غير المرغوب فيه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث أوضح تيم راتشميدت، المتحدث باسم Reddit، أن المنصة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات مع جميع محركات البحث بسبب عدم قدرتها على تقديم وعود قابلة للتنفيذ بشأن استخدام محتوى Reddit في الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى منع محركات البحث مثل Bing وDuckDuckGo وMojeek من الوصول إلى محتوى الموقع، بينما سمح لمحرك بحث جوجل فقط بذلك، بحسب موقع ذا فيرج.

في الأول من تموز الجاري، حدثت المنصة الاجتماعية ملف robots.txt الخاص بها، مما منع العديد من محركات البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى الموقع باستخدام الروبوتات البرمجية لتحليل المحتوى . 

أكدت مايكروسوفت أن محركها البحثي "بينج" قد توقف عن الوصول إلى ريديت بعد هذا التحديث.

وأكد متحدث باسم مايكروسوفت لموقع Search Engine Land أن مايكروسوفت تحترم معيار robots.txt وتلتزم بالتوجيهات المقدمة من المواقع، والتي ترفض استخدام محتوى صفحاتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها.

كما أوضح راتشميدت أن الأمر لا علاقة له بشراكة ريديت مع غوغل وأنهم في محادثات مع عدة محركات بحث لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاقيات مع جميعها.

بحسب رويترز، أبرمت ريديت اتفاقية تعاون مع غوغل في شباط تتقاضى المنصة الاجتماعية بمقتضاه 60 مليون دولار سنوياً، مقابل حصول عملاق البحث الأميركي على حق استخدام محتوى المنصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

ومع الخطوة الأخيرة من ريديت، أصبحت غوغل الآن محرك البحث الوحيد الذي يمكنه عرض نتائج من ريديت، مما يجعل واحدة من أكبر منصات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون حصرية لأكبر محرك بحث على الإنترنت. 
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