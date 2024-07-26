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تكنولوجيا وعلوم

فيديو يكشف تصاعد ثاني أكسيد الكربون في سماء الأرض.. شاهدوا ما نشرته "ناسا"

Lebanon 24
26-07-2024 | 08:00
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تؤدي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتجعل الحياة صعبة، وحتى لا تطاق في بعض المناطق.

وبهذا الصدد، ترسم وكالة ناسا خرائط توثق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بهدف مكافحة تغير المناخ.
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وأصدر استوديو التصور العلمي التابع لناسا مقطع فيديو يوضح كيفية اندفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول الغلاف الجوي للأرض بفعل الرياح والتيارات الهوائية، من كانون الثاني إلى آذار 2020.

ويكشف الفيديو مصادر فردية لثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك محطات الطاقة وحرائق الغابات.

وقالت عالمة المناخ، ليزلي أوت، من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا في غرينبيلت بولاية ماريلاند: "بصفتنا صناع سياسة وعلماء، نحاول أن نأخذ في الاعتبار مصدر الكربون وكيف يؤثر ذلك على الكوكب".

وتبين أن معظم الكربون فوق الولايات المتحدة وجنوب آسيا والصين، يأتي من الصناعة ومحطات الطاقة والنقل، ولكن فوق إفريقيا وأميركا الجنوبية، تأتي معظم الانبعاثات من الحرق، بما في ذلك حرائق الغابات والحرق الزراعي وإزالة الأراضي.

وتستند التصورات المرئية إلى نظام غودارد لمراقبة الأرض (GEOS)، الذي يستخدم أجهزة الكمبيوتر العملاقة لإظهار ما يحدث في الغلاف الجوي.

ويعتمد GEOS على مليارات نقاط البيانات، بما في ذلك البيانات من MODIS للقمر الصناعي Terra، وأجهزة VIIRS للقمر الصناعي Suomi-NPP.

ويتمتع GEOS بدقة أكبر من نماذج الطقس النموذجية بأكثر من 100 مرة.
 
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