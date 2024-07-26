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تكنولوجيا وعلوم
فورتنايت عائدة إلى نظام iOS.. ولكن!
Lebanon 24
26-07-2024
|
13:13
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لطالما كانت "Apple" و "Epic Games" في خلاف مستمر، حيث انتهى نزاعهما المستمر منذ سنوات إلى شكاوى "Epic" بشأن رسوم متجر تطبيقات "Apple". والنتيجة النهائية لذلك هي أن "Fortnite" لم تعد متوفرة على أجهزة "Apple"، ولكن ليس لفترة أطول.
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فأعلنت شركة "Epic Games" أن لعبة "Fortnite" ستصل إلى أجهزة iOS قريبا، ولكن ليس عبر متجر التطبيقات. وبدلاً من ذلك، ستوزع "Epic" لعبة "Fortnite" باستخدام "AltStore"، وهو سوق تطبيقات تابع لجهة خارجية تم إطلاقه في نيسان.
وفي الوقت الحالي، لن يتمكن أحد من الحصول على "Fortnite" بهذه الطريقة إلا إذا كنت مقيمًا في الاتحاد الأوروبي. وذلك لأن الضغوط التنظيمية في الاتحاد الأوروبي أجبرت "Apple" مؤخرًا على السماح بالتحميل الجانبي ومتاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية للمستخدمين الأوروبيين. وحتى الآن، لم تسمح الشركة لهذه المتاجر بالانتشار في أي مكان آخر. (techradar)
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