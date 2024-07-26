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تكنولوجيا وعلوم

لأوّل مرة.. ناسا تبث مقطع فيديو من الفضاء بدقة 4K

Lebanon 24
26-07-2024 | 23:00
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لأول مرة، استخدمت وكالة ناسا تقنية الاتصالات بالليزر لإرسال بث فيديو بدقة 4K من طائرة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) وبالعكس، وهو إنجاز يشكل جزءًا من سلسلة من الاختبارات على تقنية جديدة يمكن أن توفر تغطية فيديو حية لرواد الفضاء على القمر خلال بعثات أرتميس الأميركية. فتاريخيًا، اعتمدت ناسا على الموجات الراديوية لإرسال المعلومات من وإلى الفضاء.
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وتستخدم الاتصالات بالليزر الأشعة تحت الحمراء لنقل بيانات أسرع من أنظمة التردد اللاسلكي بما يتراوح بين 10 إلى 100 مرة. وبالتعاون مع مختبر أبحاث القوات الجوية وبرنامج أبحاث ابتكار الشركات الصغيرة التابع لوكالة ناسا، قام مهندسو مركز أبحاث جلين التابع لوكالة ناسا في كليفلاند بتثبيت محطة ليزر محمولة مؤقتًا على بطن طائرة بيلاتوس بي سي-12. ثم طاروا فوق بحيرة وأرسلوا البيانات من الطائرة إلى محطة أرضية بصرية في كليفلاند. ومن هناك، تم إرسالها عبر شبكة أرضية إلى منشأة اختبار الرمال البيضاء التابعة لوكالة ناسا في لاس كروسيس، نيو مكسيكو، حيث استخدم العلماء إشارات الضوء تحت الحمراء لإرسال البيانات. (times of india)
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